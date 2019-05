SUA: ​Un nou proiect de lege pentru interzicerea avortului, în statul Missouri Senatul statului Missouri a aprobat o lege prin care aproape toate cazuri de întrerupere de sarcina devin ilegale, potrivit BBC News.



Proiectul de lege a trecut de Senatul condus de republicani cu 24 de voturi pentru și 10 împotriva. Mai ramâne ca propunerea sa treaca de camera inferioara și sa obțina aprobarea guvernatorului republican Mike Parson pentru a putea fi implementata.



Daca noua legea intra în vigoare, avorturile în cazurile sarcinilor care depașesc 8 saptamâni ar deveni interzise în cele mai multe cazuri, inclusiv în condițiile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult, textul remis marti de Senatul din Alabama guvernatoarei republicane Kay Ivey in vederea promulgarii nu prevede exceptii de la lege in caz de viol sau incest, ci doar in situatia in care viata mamei este pusa in pericol sau este depistata o "anomalie letala" a fatului.In orice…

- Producatorul italian de ciocolata Ferrero va plati 1,3 miliarde de dolari pentru a achizitiona divizia de biscuiti, inghetata si gustari cu aroma de fructe a rivalei sale americane Kellogg Company, transmit DPA si Reuters, titrate de Agerpres. Producatorul cremei de ciocolata Nutella va obtine, in urma…

- Producatorul italian de ciocolata Ferrero va plati 1,3 miliarde de dolari pentru a achizitiona divizia de biscuiti, inghetata si gustari cu aroma de fructe a rivalei sale americane Kellogg Company, transmit DPA si Reuters. Producătorul cremei de ciocolată Nutella va obţine, în urma…

- Proiectul lui Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede repatrierea aurului din strainatate a trecut marti fara emotii de votul din Senat. La ingrijorarile Opozitiei privind credibilitatea tarii pe piata internationala sau costurile de repatriere, social-democratii au raspuns cu zambete si ironii.…

- Andrei Postolache, consilier local în Iași, a anunțat ca a demisionat din USR, dupa ce în ședința CL de vineri a votat un proiect urbanistic al unui om de afaceri controversat. Acesta a motivat ca a facut gestul pentru a nu trage înapoi șansele USR-PLUS, transmite Mediafax.Potrivit…

- Cel putin 22 de persoane si-au pierdut viata in urma unor tornade care au produs "pagube catastrofale" in statul Alabama din sud-estul Statelor Unite, a declarat un serif local, citat de AFP. "Bilantul a ajuns la 22 de (morti) pe moment. Din pacate, cred ca numarul acestora va continua…

- Proiectul de OUG pentru modificarea Legilor Justitiei, pregatit de ministrul Tudorel Toader contine un amendament ce i-ar permite judecatoarei Alina Ghica sa promoveze la Curtea Suprema. Alina Ghica a facut parte din completul care a anulat corectia dispusa de OLAF in dosarul Tel Drum, ceea ce conduce…