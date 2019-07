Stiri pe aceeasi tema

- Plaja maritima accesorizata pentru persoane cu nevoi speciale a fost redeschisa sambata, pentru al treilea an consecutiv. Plaja este situata la intrarea in statiunea Mamaia, in zona Pescariei, iar...

- Instanța a anulat pedepsele celor doi barbați care au fost condamnați la inchisoare pe viața, din greșeala. In mai 1976, Hubert Nathan Myers avea 18 ani. Impreuna cu unchiul sau, Clifford Williams Jr (34 de ani), participase la o petrecere in orașul Jacksonville din Florida. Intr-un apartament…

- Timp de trei zile, de duminica si pana marti, municipiul Suceava va fi pentru al treilea an consecutiv gazda turneului final al Campionatului National Universitar de handbal masculin, o competitie castigata in ultimele doua sezoane de echipa Universitatii „Stefan cel Mare" din ...

- Un Boeing 737 cu 143 de persoane la bord a iesit de pe pista si a ajuns in raul St. Johns in timp ce incerca sa aterizeze pe furtuna vineri la o baza militara in Jacksonville, Florida sud estul Statelor Unite , au anuntat autoritatile militare, adaugand ca 21 de persoane au fost ranite, dar niciuna…

- Un Boeing 737 cu 143 de persoane la bord a iesit de pe pista si a ajuns in raul St. Johns in timp ce incerca sa aterizeze pe furtuna vineri la o baza militara in Jacksonville, Florida (sud-estul Statelor...

- Un Boeing 737 cu 143 de persoane la bord a iesit de pe pista si a ajuns in raul St. Johns in timp ce incerca sa aterizeze pe furtuna vineri la o baza militara in Jacksonville, Florida (sud-estul Statelor Unite), au anuntat autoritatile militare, adaugand ca 21 de persoane au fost ranite dar niciuna…

- A fost stare de alerta in Jacksonville, Florida. Un avion cu 136 de persoane la bord a ratat aterizarea si a intrat intr-un rau.Din fericire, nu au fost inregistrate victime, doar cateva persoane au fost ranite.

- Un Boeing 737 cu 143 de persoane la bord a iesit de pe pista si a ajuns in raul St. Johns in timp ce incerca sa aterizeze pe furtuna vineri la o baza militara in Jacksonville, Florida (sud-estul Statelor...