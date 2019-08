Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este al treilea abandon in actualele alegeri primare dupa cele ale lui Eric Swalwell si John Hickenlooper.Jay Inslee, guvernatorul progresist al statului Washington, din nord-vestul SUA, era creditat cu mai putin de 0,5% in sondajele pentru investitura democrata."A devenit…

- Donald Trump a confirmat vineri ca a discutat NRA, puternicul lobby al armelor de foc, și a asigurat ca este cel mai fervent aparator al dreptului americanilor de a deține o arma, scrie AFP.Șase zile dupa cele doua schimburi de foc care au însângerat din nou Statele Unite, la El…

- Miliardarul american Tom Steyer, care a finantat o campanie foarte activa in favoarea unei proceduri de destituire a lui Donald Trump, a anuntat marti ca se alatura celor peste 20 de candidati la investitura democrata pentru alegerile prezidentiale din 2020, relateaza AFP. "Americanii…

- Adrian Zuckerman, avocatul propus de Donald Trump sa fie noul ambasador american în România, va fi audiat joi în comisia de politica externa a Senatului. Barbatul este nascut în România si a emigrat în Statele Unite, împreuna cu familia, la…

- Cei doi candidati aflati pe primul loc in sondajele cu privire la investitura democrata pentru prezidentialele americane, Joe Biden si Bernie Sanders, se vor infrunta pe acelasi platou de televiziune cu ocazia primei dezbateri a primarelor, organizata doua seri succesive din cauza numarului record…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit luni la Casa Alba pe Simon Pagenaud, primul pilot francez care a reusit sa castige prestigioasa Cursa de 500 mile de la Indianapolis dupa anul 1920, informeaza AFP. "Stiu ca este dificil sa castigi Indy 500", a declarat Trump in cadrul evenimentului…

- Initiativa a fost propusa anul trecut si va fi aplicata incepand cu aceasta luna, in baza unui ordin, semnat in 2017 de presedintele Donald Trump, prin care solicitantii de vize sunt verificati sever, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat. Aproximativ 14 milioane de turisti si 710.000 de…