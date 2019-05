Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi au deschis focul intr-o scoala din Highlands Ranch, statul american Colorado, ucigand un alt elev si ranind alti sapte, au anuntat autoritatile, care au precizat ca cei doi suspecti au fost arestati, informeaza ABC News.

- Trei persoane au fost ucise și cel puțin zece au fost ranite dupa ce au fost trase mai multe focuri de arma intr-o inchisoare din apropierea orașului Guatemala, a declarat un oficial al serviciilor de urgența locale, scrie Reuters.

- Accident grav, in dimineața zilei de sambata, langa Jilava. Un om a murit, iar alti opt au fost raniti, din care sase foarte grav, dupa ce o dubita a fost proiectata in doua TIR-uri parcate. Totul...

- Doi copii au murit, si alti 18 au fost raniti, dupa ce un vartej de praf asemenea unei tornade a scos din temelii si a luat pe sus un castel gonflabil in China. Imaginile surprinse de un martor arata cum structura din plastic este luata pe sus de tornada si apoi se rastoarna la zeci…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Daniel Breaz, a anuntat, sambata, la Alba Iulia, ca se lucreaza la elaborarea unui act normativ prin care statul roman sa poata interveni, fara acordul proprietarilor, acolo unde este cazul, pentru a nu se pierde anumite vestigii. "Lucram acum…

- Incidentul a fost anuntat de presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, pe pagina sa de Facebook. Acesta a spus ca tanarul a fost ranit de urs in timp ce se afla in padure, impreuna cu doi vecini. "Victima impreuna cu doi vecini s-a dus dupa pamant. Acesta a intrat in padure pentru cateva…

- Cel putin 23 persoane au murit in statul american Alabama, printre care si cativa copii, din cauza unei tornade.Unii oameni inca sunt blocati in moloz, iar autoritatile spun ca sunt cateva zeci de raniti. De asemenea, mii de oameni au ramas fara curent electri.

- Inca un barbat, din judetul Cluj, a murit din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Ca urmare, numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 158.