Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata pana in luna august cu chestiunile legate de Rusia si Ucraina in cadrul Consiliului pentru securitate nationala (NSC), structura care il asista pe presedintele american in afacerile internationale, Fiona Hill a fost audiata luni timp de zece ore de comisiile Camerei Reprezentantilor care…

- In cursul unei intalniri cu presa, Zelenski a afirmat ca in cursul convorbirii telefonice cu Donald Trump a urmarit organizarea unei intalniri ulterioare si a cerut cu acea ocazie Casei Albe sa-si schimbe retorica asupra Ucrainei, perceputa ca o tara corupta. 'I-am spus: uitati-va la noi, aratam…

- Aceste documente, pe care ei cer sa le primeasca pana la 15 octombrie, sunt "necesare" pentru a ancheta asupra "motivelor din spatele deciziei Casei Albe de a suspenda un ajutor militar crucial pentru Ucraina, care a fost autorizat de Congres pentru a lupta impotriva agresiunii ruse", explica, intr-un…

- Decizia vine in urma unor apeluri repetate ale lui Trump - rivalul politic al lui Biden - ca Ucraina sa verifice acordurile de afaceri ale familiei Biden pe teritoriul sau. Precedenta ancheta a autoritatilor ucrainene a vizat o firma, Gasholding Burisma, care il avea pe Hunter Biden in conducerea…

- Respectiva discutie a determinat o plangere interna din partea unui agent al serviciilor de informatii americane care, la randul ei, a provocat deschiderea unei anchete in Congres cu privire la Trump. Un inalt oficial al Departamentului de Stat, care a discutat cu The Wall Street Journal sub protectia…

- Acest mesaj a fost livrat sambata prin video, pe Twitter, intr-unul dintre atacurile aproape zilnice ale sefului statului impotriva adversarilor sai democrati. Acestia au lansat marti o procedura de ”impeachment”, din cauza cererilor sale insistente pe langa presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…

- Trei comisii ale Camerei Reprezentanților au spus lșuni ca au început o investigație ampla cu privire la faptul ca președintele Donald Trump, avocatul sau Rudy Giuliani și alții ar fi facut presiuni asupra guvernului ucrainean sa sprijine campania de realegere a lui Trump, relateaza Reuters. Președinții…