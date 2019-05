Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni pe 13 mai, la Washington, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, anunta Casa Alba, conform cotidianului Le Figaro, citat de Mediafax. „Pe baza relatiilor indelungate intre Statele Unite si Ungaria, presedintele si primul ministru vor evoca mijloacele…

- Trump i-a dat dispozitii sefului de personal al Casei Albe, Mick Mulvaney, sa il concedieze pe Randolph Alles, directorul Secret Service, potrivit mai mult surse din administratie. Una dintre acestea a descris concedierile ca "o curatare aproape sistematica" a Departamentului pentru Securitate Interna.…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat demiterea lui Randolph Alles, directorul Secret Service, au precizat surse politice de la Washington pentru CNN. Decizia survine la doar cateva zile dupa ce liderul de la Casa Alba a spus ca este „foarte mulțumit” de activitatea Secret Service. Donald…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a ordonat demiterea directorului Serviciului de protectie si paza a demnitarilor Secret Service, Randolph Alles, afirma surse politice de la Washington citate de...

- Magnatul rus Oleg Deripaska a dat in judecata vineri SUA, sustinand ca acestea si-au depasit limitele legale prin sanctiuni la adresa companiilor sale si facand din el "ultima victima" a actualei anchete din SUA asupra presupusei ingerinte politice a Moscovei in alegerile prezidentiale americane,…

- Casa Alba a susținut luni prin purtatoarea de cuvânt Sarah Sanders ca este ,,absurd” ca cineva sa sugereze ca președintele Donald Trump nu ar fi un negociator de încredere în relația cu China, relateaza Reuters, potrivit Euronews. Negocierile dintre Washington…