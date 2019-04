SUA: Un fost consilier al lui Obama a fost inculpat pe fondul anchetei ruse

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt mai bine de doua saptamani de la finalizarea oficiala a anchetei conduse de Robert Mueller. Dupa aproape doi ani de cercetari, dupa arestari si puneri sub acuzare spectaculoase (despre care am relatat in cateva editii anul trecut), concluzia anchetei a starnit dezamagire si frustrare de la un capat…

- Un fost avocat al Casei Albe in administratia lui Barack Obama, Greg Craig, a fost inculpat joi pentru ca a mintit Departamentul Justitiei cu privire la activitati efectuate in 2012 in favoarea Ucrainei, intr-un dosar care provine din ancheta rusa a procurorului special Robert Mueller, relateaza Reuters…

- Ministerul Justitiei din SUA, care se confrunta cu presiuni crescande de a face public raportul procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in campania prezidentiala din 2016, si-a reiterat joi sprijinul pentru mentinerea confidentialitatii anumitor informatii din document, relateaza…

- George Papadopoulos, primul membru al echipei de campanie a lui Donald Trump care a fost inculpat de catre Robert Mueller in cadrul anchetei ruse si-a renegat intelegerea prin care a pledat vinovat in schimbul reducerii pedepsei, intr-o carte publicata marti, si da asigurari ca a fost supus unui…

- Bill Barr, procuror general SUA, si-a exprimat speranta sa livreze 'principalele concluzii' al acestui raport de ancheta foarte asteptat membrilor comisiilor juridice ale Congresului 'chiar in acest weekend', a afirmat el intr-un mesaj adresat parlamentarilor. La randul sau, Casa Alba a afirmat…

- Procurorul special Robert Mueller a remis vineri raportul sau de ancheta asupra suspiciunilor de intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump in 2016, iar ministrul justitiei ar putea dezvalui in acest weekend esenta acestuia, relateaza AFP. Bill Barr, procuror general SUA,…

- Unul dintre principalii membri ai echipei conduse de procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza cu privire la implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016, urmeaza sa plece de la Departamentul Justitiei, dezvaluie joi postul national american de radio (National Public Radio, NPR), relateaza…

- Autor: Petru ROMOȘAN Scandalul din jurul Laurei Codruta Kovesi este imens. Nimica nou cu adevarat, Romania recenta produce pe banda rulanta scandaluri imense, iar de ceva vreme revolutia democratic (fals)-capitalista (capitalism primitiv) isi mananca, deplin satisfacuta, copiii. Laura Codruta Kovesi,…