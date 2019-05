Stiri pe aceeasi tema

- "Impresia mea e ca va fi Joe (Biden) cel somnoros si morocanos sau Bernie (Sanders) cel sarit de pe fix", a transmis Trump pe Twitter, intre doua mesaje legate de negocierile comerciale cu China. "Toti ceilalti dispar in viteza!", a adaugat liderul de la Casa Alba.Donald Trump si-a intensificat…

- Cu toate ca oamenii politici democrați americani insista ca finanțarea campaniilor lor prezidențiale din 2020 este realizata cu sprijinul alegatorilor, mai puțin de jumatate dintre aceștia au strâns cel puțin 50% din fondurile de pâna acum din micile donații, potrivit unei analize realizate…

- Pete Buttigieg, o stea in ascensiune a democratilor, se lanseaza in cursa pentru fotoliul de la Casa Alba din 2020. ”Numele meu este Pete Buttigieg”, s-a prezentat duminica tanarul in varst de 30 de ani, in camasa. ”Mi se spune «Mayor Pete» (Pete primarul). Sunt un copil din South Bend, in Indiana…

- Fostul strateg al presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon, considera ca actualul lider de la Casa Alba ar putea castiga si urmatoarele alegeri prezidentiale, din 2020, chiar cu un scor mai mare decat pe cele din 2016, daca va supravietui anchetelor legate de campania sa electorala si de afacerile…

- Sanders, in varsta de 77 de ani si originar din Brooklyn, cartierul new-yorkez unde a decis sa-si lanseze campania pentru alegerile primare democrate, si-a anuntat candidatura la presedintia SUA la 19 februarie cu obiectivul de a-l "detrona" pe actualul lider de la Casa Alba, republicanul Donald…