Stiri pe aceeasi tema

- Un ales republican din Texas l-a amenintat pe Twitter pe democratul Beto O'Rourke, care a pledat joi seara pentru confiscarea pustilor de asalt, utilizate in mai multe atacuri armate in ultimele luni, relateaza AFP, potrivit Agerpres."AK-47 al meu este gata sa te intampine, Robert Francis",…

- Mai mult ca niciodata accentul pus pe vestimentație se contureaza intr-un trend promițator care susține adeptele stilurilor cu echilibru intre decența și senzualitate. Este un concept aplicat și in randul rochiilor scurte, in sensul ca anumite elemente pe care le inglobeaza definesc aceasta idee. Inspirate…

- Un barbat de culoare a fost dus la secția de poliție legat cu o sfoara și pus sa mearga pe jos in spatele a doi polițiști albi calare in orașul Galveston din Texas. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare și au starnit revolta internauților, aceștia spunand ca amintesc de perioada sclaviei.…

- Guatemala si Statele Unite au incheiat vineri un acord privind dreptul de azil care, potrivit Washingtonului, ar trebui sa contribuie la solutionarea crizei migratorii cu care se confrunta la frontiera cu Mexicul, informeaza AFP potrivit Agerpres. Guatemala va fi considerata de acum inainte…

- Guatemala si Statele Unite au incheiat vineri un acord privind dreptul de azil care, potrivit Washingtonului, ar trebui sa contribuie la solutionarea crizei migratorii cu care se confrunta la frontiera cu Mexicul, informeaza AFP. Guatemala va fi considerata de acum inainte "o tara terta…

- Posibil din neglijenta, pe pagina oficiala de Twitter a companiei aeriene KLM un angajat a explicat potentialilor clienti ce locuri ar trebui sa aleaga la comandarea biletului pentru a-si maximiza sansele de a supravieturi unui eventual accident aviatic. Mesajul a fost intre tip sters si inlocuit cu…

- Sora lui Vlad Filat, Valentina Chilcos, a venit cu o reactie in urma celor declarate de catre fostul avocat a lui Vlad Filat, Igor Popa. Aceasta spune ca Popa venea destul de des pentru a cere bani, care nu ajungeau la desnitatie.

- Una dintre ideile lansate in spatiul public in privinta Sorinei a fost ca fetita de 8 ani ar trebui lasata sa aleaga cu cine sa locuiasca. Ovidiu Serban, un avocat specializat in dreptul familiei a analizat cazul pentru „Adevarul” si a explicat de ce nu ar trebui lasata minora sa faca o astfel de alegere,…