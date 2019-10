Stiri pe aceeasi tema

- O intreaga familie din statul american Florida este in doliu, dupa ce cațelușul lor a murit pentru a-i proteja pe doi dintre cei patru copii ai stapanului sau de un șarpe veninos. Zeus, un pitbull de noua luni, a fost transportat de urgența la o clinica veterinara, insa medicii nu l-au mai putut salva.…

- Ziarul Unirea ALERTA in Alba: MINOR de 8 ani, din Alba Iulia, DISPARUT. A plecat de la școala și nu a mai ajuns acasa Polițiștii din Alba cauta un minor de 8 ani care a carei disparitie a fost sesizata in aceasta seara. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa…

- Minor arestat la domiciliu, depistat de polițiști dupa ce a fost dat disparut La data de 16.09.2019, ora 20.15, polițiștii din cadrul Poliției Mun. Adjud au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre o femeie, in varsta de 38 de ani, din Adjud, cu privire la faptul ca fiul ei, in varsta de 14 ani, […] Articolul…

- Politistii din Buzau cauta o fetita de 8 ani si 10 luni din satul Recea, comuna Bisoca, a plecat vineri dupa-amiaza de la domiciliu catre un loc aflat la circa 500 de metri departare...

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din Timiș, este de negasit de trei zile, motiv pentru care polițiștii au cerut ajutorul populației. Așadar, oricine are informații despre Erno Fulop este rugat sa sune la 112.

- Potrivit Politiei Capitalei, copilul se numeste Bobi-Matei Baranka, are 13 ani si inaltimea de 1,30 metri, o greutate de 40 de kilograme. Adolescentul are fata ovala, ochi caprui, par saten inchis, tuns scurt, ten masliniu. De asemenea, el are o cicatrice de forma liniara de aproximativ 2-3 centimetri,…

- Sambata seara, in jurul orei 21.30, Poliția Orașului Plopeni a fost sesizata cu privire la dispariția minorului Ciungu Alberto Lovin, in varsta de 13 ani, din localitate. Se pare ca acesta a plecat voluntar de la domiciliu la data de 19 iulie și nu a mai revenit. La acel moment, era imbracat cu pantaloni…