- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate in cladirile oficiale sa fie coborate in berna pana pe 8 august, in semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au indoliat SUA in mai putin de 24 de ore, a anuntat Casa Alba duminica, transmite AFP.…

- "Condamnam aceste acte odioase si lase", se subliniaza in comunicatul executivului american. Douazeci de oameni au fost ucisi sambata dimineata la El Paso, oras majoritar hispanic din Texas, in apropiere de granita cu Mexicul, si alti noua dupa mai putin de 13 ore la Dayton, in statul nord-estic…

- "In mai putin de un minut, primii politisti din Dayton sositi la fata locului l-au neutralizat pe tragator", a spus Whaley intr-o conferinta de presa, precizand ca din cei 27 de raniti 15 au fost externati. Suspectul, despre care Whaley nu a spus daca a fost identificat, a folosit o pusca…

- Autoritațile americane au informat, astazi, ca mai multe persoane ar fi murit și mai multe ar fi fost ranite. In prezent, este investigat atacul, scrie BBC, citat de Mediafax. Poliția a fost anunțata ca un astfel de incident este in desfașurare in jurul orei locale 01.00, in fața unui bar…

- Un tanar de 21 de ani a deschis focul sambata in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica, ucigand 20 de persoane si ranind alte 26 inainte de a fi arestat. O parte din raniti se afla in stare critica. The post Macel in SUA. 20 de morți și zeci de raniți…

- Numeroase forte de ordine s-au grabit sa ajunga la un centru comercial din El Paso, Texas, sambata, dupa ce mai multe focuri de arma au fost auzite in zona. Atacatorul, un barbat alb in varsta de 21 de ani, a deschis focul la magazinul Walmart, aflat langa cel mai mare mall din El Paso. Mai multe persoane…

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un atac armat produs sambata dupa-amiaza intr-un complex comercial din orasul El Paso, situat in statul american Texas, iar trei suspecti au fost retinuti, anunta autoritatile regionale, conform Mediafax.Avocatul familiei Luizei, acuzații DURE la adresa…

- Primarul din El Paso, Dee Margo, a declarat pentru CNN ca au fost retinuti trei suspecti. Mai multe persoane au fost ucise in atac, iar altele sunt spitalizate, a declarat sergentul de politie Enrique Castillo, precizand ca nu mai exista niciun risc iminent. Conform unor surse citate…