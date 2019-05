Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul s-a autoincendiat in apropierea sediului Presedintiei Statelor Unite, anunta Serviciul american pentru protectie (Secret Service), citat de Fox News. Incidentul a avut loc la ora 12.20 (19.20, ora Romaniei) in parcul din zona The Ellipse, la sud de curtea Casei Albe, in centrul orasului…

- ”Rex Tillerson, un om «prost ca noaptea», total prost pregatit si insuficient de inteligent sa fie secretar de Stat, a inventat o poveste (el a fost destituit) cum ca eu eram mai putin bine pregatit ca Vladimir Putin intr-o intalnire la Hamburg, in Germania”, a protestat presedintele Statelor Unite…

- "Orasele-sanctuar", cum sunt San Francisco sau Chicago, refuza sa aresteze la scara larga migranti in situatie ilegala, limitandu-si cooperarea cu agentii federali insarcinati cu imigratia."Stiind ca democratii sunt reticenti in a schimba legile noastre prea periculoase asupra imigratiei,…

- Președintele american Donald Trump a decis sa-l inlocuiasca pe Randolph Alles, directorul Serviciului de protectie si paza a demnitarilor Secret Service, cu agentul James Murray, a anunțat Casa Alba, potrivit agenției de știri Bloomberg.Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut demiterea directorului Serviciului Secret, informeaza luni televiziunea CNN, preluata de Reuters. Trump i-a dat dispozitii sefului de personal al Casei Albe, Mick Mulvaney, sa il concedieze pe Randolph Alles, directorul Secret Service, potrivit…

- "Twitter este pentru mine mijlocul de a-mi transmite mesajul cand media sunt corupte, iar ele sunt corupte", a spus presedintele american din gradina Casei Albe, inainte de a se deplasa in Ohio. "Media noastre sunt atat de necinstite, cele mai multe dintre ele", a mai spus presedintele…