- Pasagerii unui zbor Delta Airlines are se deplasa pe ruta Atlanta-Fort Lauderdale au avut parte de momente de groaza, cand aeronava a coborat brusc 9.000 de metri in doar cateva minute.Aeronava a aterizat in Tampa, Florida, din motive de siguranța.

- Uraganul Dorian, a doua furtuna ca putere inregistrata vreodata in Atlantic, a lovit duminica noapte insulele Bahamas și se preconizeaza ca va ajunge periculos de aproape de statul american Florida, transmite Reuters. https://www.hotnews.ro/stiri-international-23343803-dorian-uraganul-monstru-lovit-insulele-bahamas-rafale-vant-peste-350-valuri-7-metri-apropie-periculos-florida.htm

- Varsovia a convenit cu Washingtonul amplasamentul trupelor americane suplimentare ce vor fi desfasurate pe teritoriul polonez, a declarat vineri ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, la o zi dupa ce presedintele Trump si-a anulat vizita in Polonia de la sfarsitul saptamanii, din cauza amenintarii…

- 44 de oameni au ajuns la spital, dupa ce un 'tsunami' de peste 3 metri inaltime cauzat de o masinarie defecta s-a prabusit peste ei intr-o piscina din Shuiyun Water Park, in China. In inregistrarile publicate pe retelele de socializare, turistii pot fi auziti cum tipa speriati in timp ce muntele de…

- Inotatorul american Michael Phelps, castigatorul a 23 de medalii de aur la Jocurile Olimpice, a salutat performanta "incredibila" a ungurului Kristof Milak, care a spulberat recordul mondial la 200 m fluture, miercuri la Gwangju (Coreea de Sud), cu ocazia Campionatelor Mondiale de natatie. Cu timpul…

- Incidentul s-a produs in momentul in care circa 50 de persoane s-au apropiat la aproximativ trei metri de bizon si au ramas acolo in jur de 20 de minute inainte ca animalul sa le atace. O inregistrare video realizata de unul dintre turisti arata cum uriasul animal paste, apoi ii ataca brusc…

- Ziarul Unirea FOTO. Un barbat din Alba, stabilit in Spania, prinde “monștri” pe raul Ebru: Captura record, un somn de 2 metri jumatate Un barbat din Alba, stabilit in Spania, prinde “monștri” pe raul Ebru: Captura record, un somn de 2 metri jumatate. Drașovean Bogdan Ioan este originar din cartierul…