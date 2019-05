Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Lucian Nicolescu, in varsta de 41 de ani, a fost condamnat miercuri pentru ca a intrat prin efractie in 2007 in casa lui Anne Bass in Conneticut. Cei trei atacatori i-au legat pe Bass si partenerul ei si apoi i-au injectat cu un lichid despre care atacatorii au spus ca este un virus letal,…

- Anna Sorokin, o tanara din Germania care a patruns in cele mai inalte cercuri din New York dandu-se drept o moștenitoare bogata, a fost condamnata la cel puțin patru ani de inchisoare fiind acuzata ca a escrocat hoteluri, banci și companii din metropola americana. "Imi cer scuze pentru greșelile pe…

- In direct la GSP Live, Romeo Pașcu (75 de ani), unul dintre capii Cooperativei din fotbalul romanesc, a povestit varianta lui asupra unui caz șocant petrecut in prima liga in 1985, inainte de un meci FC Bihor-Poli Timișoara. Antrenorul lui Poli a fost atunci arestat de miliție și a petrecut 6 luni…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al președintelui american Donald Trump, a fost condamnat joi la 47 de luni de închisoare de un judecator american pentru frauda bancara și fiscala descoperita în timpul anchetei lui Robert Mueller privind rolul Rusiei în alegerile din 2016,…

- Un barbat din California inchis pentru crima in 1978 si eliberat in 2017, dupa ce probele ADN i-au stabilit nevinovatia, va primi 21 de milioane de dolari compensatie pentru cei 38 de ani petrecuti pe nedrept dupa gratii, relateaza luni BBC. Craig Coley, care acum are 71 de ani, a fost condamnat…

- Craig Coley, care acum are 71 de ani, a fost condamnat pentru uciderea fostei sale partenere si a fiului ei, dar a sustinut permanent ca este nevinovat. Banii vor fi platiti de municipalitatea din Simi Valley, in apropiere de Los Angeles. Coley, veteran al razboiului din Vietnam, fusese arestat pentru…