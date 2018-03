Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exclus temporar Uniunea Europeana si alte sase tari de la mult-criticatele taxe la importurile de otel si aluminiu, decizia urmand sa intre in vigoare vineri. In data de 8 martie, seful statului american a anuntat introducerea unor taxe de 25% la importurile…

- Administratia Trump a anuntat joi ca va excepta Uniunea Europeana si alti patru aliati – Australia, Argentina, Brazilia si Coreea de Sud – de la tarifele impuse pentru importurile de otel si aluminiu care vor intra in vigoare vineri, scrie Politico. Reprezentantul pentru Comert al SUA, Robert Lighthizer,…

- Reprezentantul SUA pentru Comert, Robert Lighthizer, a anuntat, joi, ca mai multi aliati ai SUA, printre care UE, Argentina, Austrialia, Brazilia si Coreea de Sud, vor fi scutiti de la planurile tarifare ale Washingtonului privind importurile de otel si aluminiu, relateaza The New York Times.

- Pirateria online a continuat sa afecteze sectorul de divertisment si in 2017, chiar si cu dezvoltarea serviciilor de streaming legale precum Netflix si Spotify, insa mai populare pentru utilizatori s-au dovedit a fi muzica si productiile TV, potrivit unui raport publicat de Variety. La…

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- CUPA MONDIALA 2018. Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 se vede la TVR. Cupa Mondiala FIFA Rusia 2018 se vede doar la TVR, care va transmite toate cele 64 de partide. Programul transmisiunilor TVR1 de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 Grupa A 14 iunie,…

- Renault va prezenta, la urmatorul salon auto de la Moscova, un crossover compact, o noua silueta in gama Renault, care va permite grupului francez sa isi continue cresterea pe piata internationala, transmite Reutres, preluata de Agerpres. Salonul auto de la Moscova se va desfăşura în…

- Salonul auto de la Moscova se va desfasura in perioada 29 august - 9 septembrie. "Vom prezent un C-Crossover care va fi produs si comercializat in Rusia in 2019. Va fi o oferta suplimentara, care va continua povestea SUV in Rusia", a declarat directorul de vanzari de la Renault, Thierry…

- Uber a lansat serviciul UberEats in peste 200 de orase. In acest an, intentioneaza sa lanseze serviciul in Irlanda, Egipt, Kenya, Romania si Cehia, pe langa peste 40 de noi orase din Marea Britanie si 35 de noi orase in Franta. Obiectivul companiei este sa controleze o cota mai mare din piata de…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat joi cresterea cu 25% a taxelor pe importurile de otel si cu 10% a celor pentru importurile de aluminiu, semnand ordinele care autorizeaza introducerea acestor tarife. “Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va fabrica de otel in America si veti beneficia…

- O stație spațiala chinezeasca, plina cu un material toxic, se poate prabuși in Europa peste cateva saptamani.Este una dintre traiectoriile luate in calcul de catre specialisti, pe langa Statele Unite, Australia sau Noua Zeelanda.

- Peste jumatate dintre vehiculele aflate in circulatie la nivel mondial ar putea fi electrice 100%, pana in anul 2030, in timp ce 40% din totalul distantelor parcurse ar putea fi realizate in vehicule autonome, arata rezultatele studiului "Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto", realizat…

- "Oamenii ma tot intreaba cand am de gand sa ma pensionez. Acesta va fi ultimul meu turneu mondial, dar e posibil sa mai susțin cate un concert ici-colo'', a declarat "prințul intunericului'' intr-un comunicat. Rockerul britanic in varsta de 68 de ani va concerta, ulterior, in America de Nord,…

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a promis luni ca viitorul sau guvern va intra in paine rapid, pentru a face fata provocarilor care submineaza Uniunea Europeana (UE), dupa luni de paralizie politica in Germania, relateaza AFP conform News.ro . ”La aproape sase luni de la alegerile (legislative…

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru "a reechilibra" comertul bilateral, au declarat surse UE. "Vom pune tarife pe bourbon, motociclete…

- Statele Unite ale Americii vor impune incepand de saptamana viitoare tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, a anuntat joi seara presedintele Donald Trump, citat de postul CNBC.

- Ministrii Comertului din UE au anuntat ca vor raspunde cu masuri de contracarare, daca Statele Unite introduc tarife de import la otel si aluminiu, a afirmat, marti, adjunctul ministrului german al Economiei, Matthias Machnig, transmite Reuters.

- Un barbat a condus o mașina de la cel mai nordic pana la cel mai sudic bar de pe Pamant. Un barbat a condus o mașina sport in 21 de țari, pornind de la cel mai nordic bar din lume și terminand la cel mai sudic. Britanicul Ben Coombs (38 de ani) din Plymouth, Devon, a șofat aproximativ 32.186 de kilometri…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Cu populatia sa numeroasa, suprafata de terenuri agricole limitata si un consum in crestere de carne, China si-a inmultit achizitiile de terenuri agricole in strainatate, iar in prezent este interesata de graul francez, informeaza AFP, preluata de Agerpres. China deţine o cincime din populaţia…

- Profitul inainte de taxe al grupului bancar britanic HSBC a crescut cu 141% anul trecut, la 17,2 miliarde de dolari, datorita rezultatelor foarte bune inregistrate in Asia, transmite BBC. În 2016, câştigurile au fost afectate de o serie de costuri excepţionale, inclusiv vânzarea…

- Administratia Trump a primit unda verde de a lua masuri dure impotriva importurilor de aluminiu si otel ca parte a incercarii de intarire a securitatii nationale, decizie ce poate provoca o reactie negativa din partea Chinei, a Uniunii Europene si a altor parteneri de comert, potrivit Financial…

- "Ofensiva de sarm" a Coreii de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang nu va reusi sa creeze nicio divergenta intre Coreea de Sud si Statele Unite, a afirmat duminica secretarul american al apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Stiu ca oamenii cauta se gaseasca vreo divergenta intre Coreea…

- Castigurile semnificative de pe pietele de actiuni si obligatiuni au impins valoarea portofoliilor fondurilor de pensii catre noi culmi in anul 2017. Activele gestionate de cele mai mari 22 de fonduri de pensii din lume au atins o suma record de 41,3 trilioane de dolari la sfarsitul anului 2017,…

- Rex Tillerson, secretarul Departamentului de Stat al SUA, a aterizat in Romania in seara zilei de miercuri, 15 noiembrie, anul trecut. Șeful diplomației americane a sosit la București intr-o escala la intoarcerea dintr-o lunga vizita in Asia. Vizita a fost una discreta, fara intrevederi cu…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018, publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China a crescut valoarea investiţiilor…

- Natiunile Unite si Statele Unite au adoptat o serie de sanctiuni impotriva Coreei de Nord, printre masuri numarandu-se reducerea aprovizionarii cu petrol."Nu putem diminua mai mult aprovizionarea cu produse petroliere", a atras atentia Aleksandr Matzegora, citat de agentia RIA Novosti."Reprezentantii…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Coreea de Nord a condamnat, sambata, ultimele sanctiuni pe care Statele Unite le-au impus, saptamana aceasta, cu scopul de a obliga regimul de la Phenian sa renunte la dezvoltarea armelor nucleare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare în 2019, în crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters. Cele 716 miliarde de dolari ar acoperi…

- Vaticanul va participa pentru prima data la Bienala de Arhitectura de la Venetia din acest an, unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul manifestarilor artistice din lume, informeaza DPA. Biroul de presa al Vaticanului a spus luni ca in pavilionul sau vor fi expuse zece…

- In acelasi dosar au fost deferiti justitiei doi fosti directori de la CoNAS, Oana Mihaela Alexandrescu Duca - director economic si administrativ, pentru abuz in serviciu si luare de mita, respectiv Aracsia Magdalena Bentia (fosta Dascalescu) - director al Directiei Juridice, pentru abuz in serviciu,…

- In cazul in care incasezi venituri din strainatate intr-o valuta diferita fata de cea atasata contului tau curent, bancile iti aplica o serie de comisioane si o rata de schimb valutar mai mare. Startup-ul estonian TransferWise a lansat un instrument financiar ce iti permite sa ai un cont local pentru…

- Dar unghiul orizontal al busolei, sau azimutul, a fost calculat pentru Cosmodromul Baikonur, pe care Rusia il opereaza de decenii, in fosta republica sovietica a Kazahstanului. ''Setarile erau de fapt pentru Baikonur. Ei nu au calculat azimutul", a declarat Rogozin, care raspunde de industriile spatiala…

- Intr-o declaratie citata de agentia oficiala de presa KCNA, ministrul de externe al Coreei de Nord a sustinut ca Statele Unite au fost inspaimantate de forta nucleara a Phenianului, fiind din ce in ce mai inversunate in "a impune cele mai dure sanctiuni si presiuni asupra tarii noastre".