Stiri pe aceeasi tema

- O eventuala victorie a Partidului Democrat in scrutinul parlamentar partial din Statele Unite ar afecta situatia presedintelui Donald Trump, care va avea dificultati in aplicarea politicilor controversate si in campania electorala premergatoare alegerilor prezidentiale.

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa preluate de Agerpres. Trump…

- Melania Trump a dorit sa transmita un mesaj in luna iunie atunci cand a purtat haina pictata cu mesajul „Chiar nu imi pasa” in timpul vizitei la copiii imigranți desparțiți de parinți la granița cu Mexicul. Intr-un interviu acordat ABC, prima doamna a Statelor Unite a dat raspuns la o chestiune dezbatuta…

- Deputatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, favoritul primului tur al alegerilor prezidentiale de luna viitoare din Brazilia, a fost operat joi de urgenta dupa ce a fost injunghiat in abdomen la un miting de campanie, transmite AFP. Foto: (c) RAYSA LEITE / EPA Unul din fiii sai, Flavio Bolsonaro,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat China, pe Twitter, ca a piratat mesageria lui Hillary Clinton, rivala sa democrata in campania electorala prezidentiala din 2016, fara sa funizeze vreun detaliu sau vreo proba in sustinerea acuzatiilor, relateaza Reuters conform News.ro . ”E-mailurile lui…

- Aproape simultan Facebook și Twitter au raportat succesul in lupta impotriva manipularii informațiilor venite de pe conturi din Iran. Cu toate acestea, mass-media, continua sa dea vina pe Moscova dar Facebook nu confirma aceste speculatii, cel putin deocamdata.

- Site-urile Ministerului Economiei, al Partidului Socialist al premierului Pedro Sanchez, al Consiliului Puterii Judiciare sau al firmei care gestioneaza reteaua electrica spaniola REE au fost inaccesibile in jurul orei 15.00 GMT, a constatat AFP. Paginile de internet ale politiei nationale,…