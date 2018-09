Stiri pe aceeasi tema

- Americanii vor ramane in Siria pana cand toate fortele iraniene vor pleca de aceasta tara, dar aceasta nu inseamna neaparat o prezenta militara pe teritoriul sirian, a declarat, joi, reprezentantul special al SUA pentru conflictul sirian, James Jeffrey, citat de AFP. Casa Alba a parut sa isi schimbe…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a avertizat luni ca exista riscul unui razboi perpetuu in Siria daca Rusia va refuza sa prelungeasca acordul de incetare a focului pentru o luna in provincia Idlib, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit Mediafax.Afirmațiile…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat sambata "toate partile sa inceteze imediat ostilitatile" in Libia si sa se conformeze armistitiului incheiat in trecut sub egida Natiunilor Unite", relateaza AFP. Antonio Guterres "condamna continuarea violentelor in interiorul si in jurul…

- Administrația din Statele Unite este ingrijorata de planul Turciei de a achiziționa un sistem anti-racheta fabricat in Rusia, care nu va putea fi integrat in armamentul utilizat in cadrul NATO, a declarat James Mattis, secretarul american al Apararii, relateaza Reuters.„In mod evident, suntem…

- Ministrul turc al Finantelor, Berat Albayrak, a discutat prin telefon, vineri, cu omologul sau francez Bruno Le Maire despre noile sanctiuni impuse de Statele Unite asupra Turciei, se arata intr-un comunicat, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de finante american, Steven Mnuchin, a avertizat joi ca Statele Unite au in vedere noi sanctiuni impotriva Turciei daca pastorul american Andrew Brunson nu va fi eliberat rapid. Anuntul, facut in timpul unei reuniuni a cabinetului Trump la Casa Alba, survine la o saptamana dupa dublarea…

- Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane de automobile, cu 120%, bauturi alcoolice, cu 140% si tutun, cu 60%, precum si pentru cosmetice, orez si carbune, ca raspuns la sanctiunile impuse Ankarei de Washington. Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane…