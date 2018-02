Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat marti dorinta de a interzice mecanismele cunoscute sub numele de "bump stock", utilizate de autorul atacului de la Los Angeles care permit unei pusti sa traga in rafale aproape automate, relateaza AFP. "Am semnat o directiva cerand Departamentului…

- Presedintele american Donald Trump a notat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca Moscova a reusit sa semene discordie in SUA, el mentionand comisiile, anchetele si ura intre partide. Trump a precizat ca probabil oficialii rusi se amuza copios la Moscova.

- Presedintele american, Donald Trump, a fost sambata tinta criticilor unei eleve de la liceul din Florida unde 17 persoane si-au pierdut viata sub gloantele unui criminal, pentru legaturile sale cu National Rifle Association (NRA), puternicul grup de lobby favorabil armelor de foc, relateaza AFP. "Tuturor…

- Un tanar de 19 ani din comuna Falciu, care a fost prins vinerea trecuta in flagrant dupa ce sparsese trei automate de cafea amplasate in Piața ”Sfantul Ilie” din Barlad, nu se lasa de vechile metehne. Miercuri a fost surprins inca o data de polițiștii locali, la scurt timp dupa ce sparsese un dozator…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza AFP.

- Fostul presedintele american Barack Obama a cerut modificarea legislatiei in domeniul armelor de foc, parand sa critice actiunile insuficiente in acest domeniu ale succesorului sau, presedintele Donald Trump.

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sambata ca un memoriu extrem de controversat si critic la adresa FBI care releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016, il disculpa in ancheta pe tema presupusei implicari…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare in 2019, in crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti". Totodata, Trump a lansat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va pleda, in discursul sau din cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos (Elvetia), pentru un comert mondial 'deschis', dar in acelasi timp 'corect si echitabil', a declarat un inalt responsabil american, transmite vineri AFP. In fata…

- Presedintele american Donald Trump ar fi cerut, in luna iunie a anului 2017, demiterea procurorului special Robert Mueller, apoi ar fi renuntat la demers dupa ce un consilier al Casei Albe a refuzat sa transmita aceasta directiva, potrivit unor surse citate de cotidianul The New York Times.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a convocat in mai 2017 pe directorul interimar al FBI, Andrew McCabe, pentru a-l intreba cu cine a votase in scrutinul prezidential din 2016, exprimand nemultumire ca sotia acestuia are legaturi cu politicianul democrat Hillary Clinton, afirma surse politice.

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca SUA isi vor muta intr-un an ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza dpa. Calendarul inaintat de premierul israelian diferita drastic de cel lansat de oficiali ai Casei Albe, care au spus ca o astfel de miscare ar dura 3-4 ani, din…

- Papa argentinian a fost primit de Erdogan in timpul calatoriei sale in Turcia, in noiembrie 2014, insa, potrivit presei italiene, cea mai recenta vizita a unui presedinte turc la Vatican dateaza tocmai din 1959, cand Celal Bayar a fost primit de Ioan al XXIII-lea. Discutiile dintre Papa…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis omologului sau american Donald Trump, printr-un apel telefonic, marti, ca detensionarea situatiei din Peninsula Coreea, obtinuta cu greu, trebuie pastrata, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu este 'rasist', dupa ce in presa au aparut afirmatii ale sale privind imigratia provenita din 'tari de rahat', declansind un val de indignare in intreaga lume, informeaza AFP. "Nu sint rasist. Pot sa va spun ca sint persoana cea mai putin rasista pe care…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau sud-coreean Moon Jae-In ca este pregatit sa discute cu regimul nord-coreean, au anuntat miercuri birourile prezidentiale de la Seul si Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a spus, marti, ca ar invinge-o pe Oprah Winfrey in cursa pentru urmatorul mandat la presedintia Statelor Unite ale Americii, daca vedeta de televiziune si actrita ar decide sa candideze, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Da, as invinge-o pe Oprah. Ar fi foarte…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, afirma ca actualul presedinte al Statelor Unite nu are credibilitate si ca subordonatii acestuia il considera "precum un copil".

- Presedintele american Donald Trump a estimat joi ca discutiile dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud sunt 'un lucru bun', asigurand totodata ca ele sunt rezultatul atitudinii sale ferme fata de Phenian, informeaza AFP. 'Cu toti acesti 'experti' ratati care isi dau…

- Schimb dur de replici intre președintele american Donald Trump și fostul strateg al casei Albe, Steve Bannon. Președintele SUA susține ca Bannon nu și-a pierdut doar slujba, cand a fost concediat ci și mințile.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE DE DOLARI…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de 'milioanele de persoane fara adapost si infometate' din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Imediat, au inceput sa curga fel de fel de pareri referitoare la ciudatul corp luminos. Nu, nu este vorba despre vreun extraterestru, si nici de de vreun traseu special al lui Mos Craciun care aduce daruri de Sarbatori. Enigma a fost dezlegata destul de repede. Este vorba despre lansarea rachetei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca va taia ajutoarele financiare pentru tarile care aproba in Adunarea Generala ONU o rezolutie impotriva recunoasterii Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon, duminica, cu omologul sau american Donald Trump, si i-a multumit acestuia deoarece informatii transmise de CIA au permis dejucarea unui atac terorist pe teritoriul Rusiei.

- Vladimir Putin i-a telefonat președintelui american, Donald Trump, cu scopul de a-i mulțumi pentru eforturile depuse de CIA, care a dejucat un atentat în Sankt Petersburg. Atacul viza catedrala "Doamnei noastre din Kazan". Administrația Prezidențiala a Federației Ruse…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat miercuri pe omologul sau american Donald Trump ca are o 'mentalitate sionista', dupa recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel, relateaza AFP.'Adevaratul proprietar al acestor pamanturi este Palestina. Donald Trump vrea ca…

- Pentagonul si compania Boeing au ajuns la un acord cu privire la cele doua viitoare avioane prezidentiale Air Force One, a indicat miercuri pentru AFP o purtatoare de cuvant al fabricantului. 'US Air Force a comandat doua avioane 747-8 companiei Boeing', a mentionat purtatoarea de cuvant, fara a…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat o directiva care traseaza ca obiectiv pentru Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala din SUA (NASA) stabilirea "unei baze" pe Luna, vizitata...

- Președintele SUA, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finanțarea, adoptata cu o zi înainte de Congres, permițând astfel evitarea, cel puțin temporara, a unei închideri a administrațiilor federale.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agentiile internationale de presa.știre in curs de actualizare [View the story "Principalele știri ale zilei - 6 decembrie" on Storify]

- Donald Trump va recunoaste, miercuri, Ierusalimul drept capitala a Israelului, in sens contrar deceniilor de prudenta americana in aceasta privinta si in pofida avertismentelor liderilor din regiune care se tem de o izbucnire a violentei, scrie AFP.

- Președintele american Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca nu i-a cerut niciodata fostului director al Biroului Federal de Investigații (FBI), James Comey, sa stopeze anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, informeaza duminica Reuters și AFP.…

- Președintele american Donald Trump a obținut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat a unei reforme istorice a fiscalitații și a unei uriașe reduceri de impozite, transmite AFP. Textul, adoptat cu un scor strans, de 51 de voturi la 49, mai trebuie armonizat pana la sfarșitul anului cu…

- Președintele american este invitat sa ia cuvantul la 30 ianuarie 2018 in fața camerelor reunite ale Congresului pentru tradiționalul discurs privind Starea Uniunii, a anunțat joi președintele Camerei reprezentanților, Paul Ryan, transmit AFP și EFE. "Noul an va aduce ocazia de a face…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe sefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic de extrema…

- Președintele SUA Donald Trump și-a atras, din nou, critici dupa ce a facut, la un eveniment dedicat veteranilor proveniți din randul populațiilor indigene americane, niște remarci considerate rasiste la adresa unei adversare politice, relateaza dpa și Reuters. "Erați aici cu mult…

- Tatal unuia dintre baschetbalistii retinuti in China pentru furt din magazine a fost numit “prost nerecunoscator” de catre presedintele SUA, Donald Trump. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a numit “prost nerecunoscator” pe LaVar Ball, tatal baschetbalistului LiAngelo Ball, retinut in China pentru furt…