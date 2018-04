Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a promis ca va trimite forte militare pentru a securiza granita de sud cu Mexicul, scrie BBC potrivit News.ro . „Vom lua masuri de ordin militar”, a declarat Trump marti la Casa Alba, adaugand ca ar fi vorba despre „un pas mare”. In timpul unei intalniri cu liderii…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca doreste sa desfasoare armata americana la granita cu Mexicul, ceea ce, in opinia sa, ar constitui "un mare pas", transmite AFP."Ne vom apara granita cu armata noastra", a declarat Donald Trump in cursul unei intalniri cu liderii tarilor…

- Presedintele american Donald Trump a semnat vineri un memorandum care interzice anumitor persoane transgender sa intre in serviciul militar al SUA, dar ofera putere de decizie fortelor armate privind implementarea deciziei, scrie Reuters conform News.ro . Memorandumul stipuleaza ca persoanele transgender…

- Președintele Donald Trump a declarat ca a semnat vineri bugetul de cheltuieli de 1,3 trilioane de dolari, deși spune ca este nemulțumit de multe dintre prevederile din el și amenința Congresul ca este ultima data cand accepta așa ceva, scrie CNBC. Președintele a aprobat bugetul de cheltuiei al Statelor…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat vineri ca s-ar putea opune prin veto legii privind cheltuielile federale pentru anul bugetar 2018, adoptata in cursul noptii de Congres, seful administratiei fiind nemultumit ca aceasta nu include finantarea zidului de la frontiera cu Mexicul si nici…

- Casa Alba a declarat sâmbata ca președintele american Donald Trump va calatori în Peru și Columbia luna viitoare. Este vorba de prima sa vizita în America Latina. În aceeași declarație, Casa Alba afirma ca domnul Trump va participa la Summit of the Americas,…

- Uniunea Europeana solicita Statelor Unite sa fie exceptata de la aplicarea taxelor vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, in caz contrar urmand sa se adreseze Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si sa aplice masuri de retorsiune in cel mult 90 de zile. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pana in luna mai la invitatia acestuia 'pentru a obtine o denuclearizare permanenta.' Moon a declarat prin intermediul purtatorului sau de cuvant ca summitul va fi tinut minte drept punct…

- Japonia avertizeaza ca taxele pe care Donald Trump a decis sa le impuna importurilor de otel si aluminiu vor afecta grav economia mondiala si anunta ca va lua masurile care se impun. Ministrul de Externe japonez a catalogat drept "regretabile" taxele pe care Statele Unite au decis sa le aplice,…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat joi cresterea cu 25% a taxelor pe importurile de otel si cu 10% a celor pentru importurile de aluminiu, semnand ordinele care autorizeaza introducerea acestor tarife. “Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va fabrica de otel in America si veti beneficia…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri, in contextul deciziei de impunere a unor taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, ca "razboaiele comerciale sunt bune si usor de castigat".

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca partile din zidul de frontiera despre care el spune sunt dorite de California nu vor fi construite pana cand nu va fi aprobat intregul zid de la granita sudica, desi oficiali ai statului au declarat ca se opun ferm acestui

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca SUA sunt pregatite de dialog cu regimul nord-coreean, dar numai 'daca sunt intrunite conditiile impuse', relateaza AFP. 'Am fost foarte duri cu ei astfel incat, pentru prima data, doresc sa vorbeasca cu noi si vom vedea ce se va intampla',…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza Agerpres, citand AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce ...

- Donald Trump a fost aspru criticat in urma discursului susținut la Casa Alba despre incidentul cumplit de la o școala din Florida, in urma caruia au murit 17 elevi. Președintele SUA a fost surprins cu o hartiuța pe care scria tot ceea ce trebuia sa le zica supraviețuitorilor, iar pe…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau mexican, Enrique Pena Nieto, au convenit marti, in cursul unei discutii telefonice, sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat cel de-al doilea proiect al sau de buget, care cuprinde cresterea cheltuielilor militare si solicitari de fonduri pentru infrastructura, construirea unui zid la granita cu Mexicul si programele de tratare a dependentei de opiacee, transmite Reuters.Planul…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus marti ca ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA, transmite Reuters. La o intalnire la Casa Alba…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, luni, ca orice proiect de lege privind imigratia care nu include construirea unui zid la granita cu Mexicul "este o completa pierdere de timp", relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca un acord privind situatia celor 700.000 de asa-numiti visatori (imigranti), adusi in SUA in mod ilegal drept copii, "ar putea foarte bine sa nu se intample" pana pe 5 martie, cand programul care ii protejeaza impotriva deportarii va expira, scrie…

- China si SUA au in comun atat interese, cat si diferente, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Beijing, Hua Chunying, rugata de jurnalisti sa comenteze pe marginea discursului lui Trump.'Cu toate acestea, interesele comune ale ambelor tari depasesc cu mult diferentele…

- Potrivit Casei Albe, in discursul de marti Donald Trump va pune accentul pe economia robusta si nivelul scazut al somajului inregistrate in primul sau an de presedintie, dar si asupra beneficiilor reformei fiscale adoptate la finele lui decembrie. Consilierii sai sustin ca seful statului, care a…

- Presedintele SUA Donald Trump a afirmat, in discursul despre starea Uniunii, ca nu a existat niciodata un moment mai bun pentru a incepe sa traiesti visul american. In discursul care a durat o ora si 20 de minute, el le-a cerut tuturor membrilor Congresului sa accepte concesii si a anuntat inasprirea…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut sa fie dat afara procurorul special insarcinat cu ancheta rusa, dupa care s-a razgandit, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie AFP conform News.ro . Intrebat de cotidian in acest sens, avocatul Casei Albe Ty Cobb a refuzat sa comenteze. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizind ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters. Pe…

- Presedintele american Donald Trump neaga, in doua mesaje publicate pe Twitter, ca si-ar fi schimbat viziunea cu privire la construirea zidului la granita cu Mexicul, dupa cateva ore de la declaratiile facute de seful cabinetului sau, John Kelly, informeaza HotNews.ro. ...

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, ca nu renunta la planul de a construi un zid la granita dintre SUA si Mexic, iar Mexicul va plati "direct sau indirect" pentru acest proiect, relateaza site-ul publicatiei The Independent.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, castigatorii mult anticipatelor premii "Fake News", primele titluri vizate pe lista fiind postul CNN, cu cele mai multe mentionari si cotidianul The New York Times, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Presedintele american Donald Trump si-a sustinut joi propunerea privind construirea unui zid de-a lungul granitei sudice a SUA, subliniind ca pozitia sa in aceasta problema "nu s-a schimbat" in niciun fel si ca Mexicul va plati pentru aceasta bariera "in mod direct sau indirect", relateaza Reuters.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, neaga faptul ca si-ar fi schimbat viziunea referitoare la zidul care ar trebui sa fie construit la granita cu Mexic, scrie BBC. Afirmatia presedintelui a venit dupa ce seful...

- Presedintele SUA a publicat pe Twitter un link catre site-ul gop.com, controlat de Republican National Committee, "arma" sa politica. "Castigatorii" Fake News Awards desemnati de Donald Trump sunt CNN, mentionat de patru ori, The New York Times, mentionat de doua ori, si ABC, The Washington Post, Time…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat, ca Donald Trump are o sanatate excelenta si continua sa se bucure de efectele benefice ale abstinentei de alcool si tutun, informeaza Reuters."Presedintele are un un simt mental foarte ascutit, intact...Este apt pentru datorie", a declarat Jackson.…

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi utilizat, intr-o reuniune cu senatori avand ca tema imigratia, expresia 'tari de rahat', care a provocat un val de indignare in SUA si in lume, transmite AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII Bazandu-se pe declaratii ale…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…