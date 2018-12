Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va examina cazul unui fost membru al fortelor speciale americane acuzat de armata de crima cu premeditare dupa ce a ucis in 2010 un afgan suspectat de a fi taliban. "La cererea multora, voi examina cazul unui 'erou militar american', comandantul Matt Golsteyn, care este acuzat de crima", a postat duminica pe Twitter presedintele american, noteaza France Presse. "El ar putea risca pedeapsa cu moartea aplicata de propriul nostru guvern dupa ce a recunoscut ca a ucis, in timp ce era in strainatate, un terorist ce fabrica bombe", a adaugat Trump.…