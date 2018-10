Presedintele american Donald Trump priveste deja spre scrutinul prezidential din 2020, prin discursurile pasionale in fata unor multimi surescitate si prin atacurile asupra unor potentiali adversari, in campania pentru alegerile de la mijloc de mandat din SUA, comenteaza AFP.



Cu pana la patru intalniri de campanie pe saptamana sub sloganul ''Sa facem America mareata din nou'' (''Make America Great Again''), liderul de la Casa Alba si-a mobilizat baza de sustinatori in speranta de a-i ajuta pe republicani sa-si mentina controlul in Camera Reprezentantilor…