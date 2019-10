SUA: Trump spune că preşedinţia l-a costat 2-5 miliarde de dolari, bani pe care i-ar fi câştigat cu afacerile Dar, 'daca ar fi sa o fac din nou, as face-o din nou instant, deoarece cui ii pasa? Daca iti permiti, ce mai conteaza?', a declarat el presei. 'Indiferent daca am pierdut doua miliarde de dolari, cinci miliarde de dolari sau mai putin, nu conteaza. Nu-mi pasa. Fac asta pentru tara. O fac pentru oameni', a mai spus Trump. Nu exista insa dovezi ca Trump a pierdut miliarde de dolari de cand a devenit presedinte. Averea sa neta de 3,1 miliarde de dolari a ramas neschimbata fata de anul trecut, a scris in martie revista Forbes. Dupa ce Trump a facut o declaratie similara in august, Forbes a scris… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca Romania ar putea pierde 4,4 miliarde de dolari, adica 2% din PIB, pentru ca nu exista ministru la Ministerul Mediului care ar putea semna mandatul martorilor in procesul Gabriel Resources vs. Romania, audierile urmand a avea loc in perioada 2-13…

- Cei mai bogați cinci oameni din Statele Unite, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg și Larry Ellison, au o avere combinata de 435,4 miliarde de dolari, conform clasamentului Forbes 400 al celor mai bogați americani din 2019 Jeff Bezos, directorul general al Amazon, conduce topul Forbes…

- Incasarile totale ale gigantului american Oracle au fost de 9,2 miliarde de dolari in primul semestru din anul fiscal 2020, usor mai ridicate in dolari, si cu pana la 2% mai mari in moneda constanta comparativ cu semestrul 1 al anului anterior.

- Oneșteanul Daniel Dines, 47 de ani, este, conform revistei americane Forbes, cel mai bogat roman, cu 1,4 miliarde de dolari, detronandu-l pe Ion Țiriac, creditat cu o avere de 1,1 miliarde de dolari. Dines apare chiar pe coperta prestigioasei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Interesele financiare personale ale presedintelui conditioneaza clar deciziile guvernului american", a denuntat intr-un comunicat Jerry Nadler, care prezideaza Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor controlate de opozitia democrata, scrie agerpres.ro. "Eforturile pentru a selectiona…

- Potrivit lui Mustafa Kamar, sectorul bijuteriilor este sectorul economiei turcesti cu cele mai bune performante la export. In primele sapte luni ale acestui an exporturile sectorului bijuteriilor au crescut cu 12,8% pana la 2,2 miliarde dolari, dupa ce pe ansamblul anului 2018 exporturile au crescut…

- Cele mai bogate 25 de familii din lume detin controlul asupra unor active in valoare de 1.400 de miliarde de dolari, situatie care genereaza critici referitoare la amplificarea inegalitatilor in sistemul capitalist, comenteaza agentia Bloomberg, titrata de Mediafax. “Cifrele sunt uimitoare: 70.000 de…

- Simona Halep este a patra cea mai bine sportiva din lume, potrivit unui clasament publicat de revista Forbes. Caștigatoarea Wimbledon 2019 a obținut peste 10 milioane de dolari in perioada 1iunie 2018 – 1 iunie 2019. Potrivit clasamentului Forbes, Simona Halep este pe locul al patrulea in clasamentul…