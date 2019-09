Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei democrate din Congresul american, Nancy Pelosi, l-a acuzat joi pe presedintele republican Donald Trump ca a incercat sa ''musamalizeze'' chestiunea legata de solicitarea adresata presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind investigarea fiului lui Joe Biden, in timp ce presedintele…

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…

- Președintele american, Donald Trump, va avea o intrevedere cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, la o zi dupa anunțul privind anchetarea acestuia de catre Camera Reprezentanților, conform site-ului cotidianului The Guardian.Intalnirea dintre președintele american și omologul sau ucrainean,…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a anuntat în mod oficial demararea unei anchete care ar putea avea drept rezultat initierea procedurii de demitere a președintelui Donald Trump, anunta Reuters și AFP. "Saptamâna aceasta, presedintele Donald Trump a recunoscut…

- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene,…