Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat joi ca statul Arizona „se pregateste de un val masiv” de imigranti in partea granitei care nu are un gard de protectie, scrie Reuters.„Arizona, impreuna cu armata noastra si ofiterii vamali se pregatesc de un val masiv in zona fara zid. Nu ii…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca ar fi dispus sa riste inchiderea guvernului federal daca Congresul nu va autoriza fonduri de cinci milioane de miliarde de dolari pentru zidul promis de el de la granita cu Mexicul, scrie Reuters, informeaza news.ro.Declaratiile au fost facute…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va avea loc ”un acord extraordinar” cu China in domeniul comertului, dar a avertizat ca are pregatite noi tarife de ordinul miliardelor de dolari, daca acordul nu va fi posibil, relateaza Reuters, informeaza News.ro.”Cred ca vom realiza un acord…

- Un influent senator republican apropiat de Donald Trump sprijina duminica intentia presedintelui american de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat in timpul Razboiului Rece, afirmand ca aceasta va permite Statelor Unite sa contracareze dezvoltarea…

- Washington, 5 oct /Agerpres/ - Presedintele american, Donald Trump, va primi vineri un raport oficial despre starea complexului industrial de aparare al SUA care recunoaste "vulnerabilitati semnificative" in aceasta retea responsabila de producerea si mentinerea arsenalului tarii, transmite EFE.…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a aprobat miercuri un acord bugetar partial de peste 850 miliarde de dolari pentru 2019, care va permite sa se evite paralizarea activitatii administratiilor federale ale SUA ('shutdown') si pe care presedintele Donald Trump s-a declarat dispus sa-l…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a aprobat miercuri un acord bugetar partial de peste 850 miliarde de dolari pentru 2019, care va permite sa se evite paralizarea activitatii administratiilor federale ale SUA ('shutdown') si pe care presedintele Donald Trump s-a declarat dispus…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei, insa a avertizat ca 'toate optiunile sunt pe masa', chiar si 'cele mai dure',…