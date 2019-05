Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a dispus pregatirea documentelor necesare pentru gratierea mai multor militari acuzati sau condamnati pentru crime de razboi, dintre care unul urma sa compara in fata judecatorilor pentru atacarea unor civili neinarmati in Irak, a relatat sambata cotidianul The…

- Presedintele american Donald Trump, cei mai mari trei copii ai sai si Trump Organization au dat in judecata Deutsche Bank si Capital One Financial pentru a incerca sa blocheze raspunsul acestora la citatiile primite de la democratii din Congres, care vor sa vada documentele financiare ale presedintelui,…

- Președintele american Donald Trump era dispus sa relaxeze sancțiunile impuse Coreei de Nord, in cadrul summitului din Vietnam, dar a propus o clauza in cazul in care Coreea de Nord relua testele balistice, relateaza presa sud-coreeana, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Informațiile privind…

- Premierul nipon Shinzo Abe a precizat, joi, ca susține poziția președintelui american Donald Trump de a se retrage din discuțiile cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un fara încheierea niciunui acord, relateaza Reuters. "Susțin cu toata puterea decizia președintelui Trump de a nu…

- Presedintele american Donald Trump a calificat, duminica, drept "foarte productive" negocierile privind comertul demarate cu o zi inainte, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Intr-o serie de postari pe contul sau de Twitter, Donald Trump a subliniat, de asemenea, ca presedintele Chinei a…

- Președintele american Donald Trump a nominalizat-o vineri pe Kelly Craft, actual reprezentant american în Canada, pentru funcția de ambasador SUA la Națiunile Unite, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax."Kelly a facut o treaba extraordinara prin reprezentarea națiunii noastre…

- Presedintele american Donald Trump a respins categoric perspectiva revenirii in Statele Unite a unei tinere care s-a alaturat Statului Islamic din Siria, relateaza AFP si Reuters. "I-am ordonat secretarului de stat Mike Pompeo - si a fost complet de acord - sa nu autorizeze intoarcerea…

