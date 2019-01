SUA: Trump se va adresa națiunii. Criză la frontieră "Ma bucur sa va informez ca ma voi adresa natiunii in legatura cu criza umanitara si de securitate nationala la frontiera noastra de sud. Marti seara, la ora 21.00" (2.00 GMT miercuri), a postat pe Twitter presedintele american, in a 17-a zi de "shutdown". Cu cateva ore mai inainte, purtatorul sau de cuvant a anuntat ca presedintele american se va duce joi la frontiera cu Mexicul. Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, a anuntat pe Twitter ca Trump va face o deplasare la frontiera joi si a spus ca detalii vor fi difuzate in curand. Vizita probabil va sublinia preocuparile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

