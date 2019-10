Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca ministrul energiei, Rick Perry, va demisiona in curand, explicand pur si simplu ca ''este timpul'', relateaza AFP. "Rick a facut o treaba fantastica la Energie, dar este timpul, trei ani este mult", a declarat Donald Trump…

- Senatul SUA ameninta Turcia cu suspendarea din NATO daca invadeaza nord-estul Siriei. ''Vom introduce sanctiuni bipartizane impotriva Turciei daca ea va invada Siria si vom solicita suspendarea tarii din NATO daca ea va ataca fortele kurde care au ajutat SUA in distrugerea Califatului Statului Islamic'',…

- Ministrul american al energiei, Rick Perry, a declarat luni ca nu intentioneaza sa demisioneze in noiembrie, dezmintind informatia in acest sens aparuta saptamana trecuta in publicatia Politico, transmite Reuters.Intrebat in legatura cu acest subiect in cadrul unei conferinte de presa in Lituania,…

- Ministrul american al energiei, Rick Perry, ar urma sa-si anunte demisia in noiembrie, a indicat vineri publicatia Politico, citand trei persoane informate in legatura cu planurile ministrului, relateaza Reuters. Desi contactele sale cu Ucraina l-au atras in investigatia lansata de Congresul SUA cu…

- Compania care promoveaza gazoductul Nord Stream 2 a propus mai multe rute posibile pentru amplasarea gazoductului Nord Stream 2 prin apele teritoriale ale Danemarcei, in incercarea de a depasi obiectiile ridicate de autoritatile de la Copenhaga fata de acest proiect. Gazoductul Nord Stream 2 este…

- Serviciile americane de informații raporteaza o desfașurare a armatei chineze "la granița cu Hong Kong", a declarat marți Donald Trump, pe Twitter, lansând un apel la "calm" pentru "toata lumea", scrie AFP.Într-un alt tweet, președintele american a notat,…

