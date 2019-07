Presedintele american Donald Trump a promulgat luni o lege care asigura prelungirea acordarii de compensatii politistilor, pompierilor si altor persoane care sufera de afectiuni legate de activitatea lor in raspuns la atacurile de la 11 septembrie 2001 (9/11), transmite Reuters. Actul legislativ denumit "Never Forget the Heroes Act" (Sa nu-i uitam niciodata pe eroi) aproba finantarea de la nivel federal pana in 2092 inclusiv a fondului creat pentru acordarea de compensatii unui numar estimat de 18.000 de persoane eligibile. Foto: (c) SHAWN THEW / EPA Primii salvatori care au venit la locul atentatelor…