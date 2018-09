Sub o presiune crescanda chiar in randul taberei republicane, presedintele american Donald Trump a ordonat vineri deschiderea unei anchete a FBI asupra candidatului sau pentru Curtea Suprema, acuzat de agresiuni sexuale, amanand astfel votul foarte asteptat din Senatul american privind confirmarea lui Brett Kavanaugh, scrie AFP.



Magistratul in cauza, care a facut obiectul unei controverse intense in aceasta saptamana, a indicat ca accepta sa coopereze.



Aceasta decizie vine dupa dupa o zi de inclestari si evolutii neasteptate la Capitoliu in ce priveste confirmarea judecatorului…