- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Intr-un document publicat pe blogul companiei, Twitter a precizat ca va sterge mesajele care ''dezumanizeaza persoanele pe baza apartenentei religioase'', dupa ce existenta unor astfel de mesaje ii va fi semnalata. Compania precizeaza ca mesajele publicate anterior zilei de marti si raportate…

- Presedintele american Donald Trump a indemnat Iranul la "prudenta", dupa ce Teheranul a confirmat la sfarsitul saptamanii ca incepe sa imbogateasca uraniu la un nivel interzis de acordul international din 2015 asupra programului sau nuclear. "Iranul ar trebui sa fie prudent, pentru ca imbogatiti (uraniul)…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia este "sub control" in sudul Californiei, zguduita de un seism cu magnitudinea 6,4, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Am fost informat pe deplin despre seismul din sudul Californiei. Totul pare a fi sub control", a scris pe Twitter…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca a amanat la solicitarea opozitiei democrate arestarea unor familii fara acte in regula, care urma sa inceapa duminica in peste zece orase din Statele Unite, informeaza AGERPRES."La cererea democratilor, am amanat cu doua saptamani procesul…

- Statele Unite ale Americii vor incepe saptamana viitoare procesul de expulzare a milioane de imigranti fara acte in regula, care au sosit in SUA in mod ilegal, a afirmat luni presedintele Donald Trump intr-o postare pe Twitter, potrivit AFP citata de Agerpres. 'Saptamana viitoare ICE (Autoritatea…

- Presedintele american, Donald Trump, a gasit o noua metoda de a lupta cu imigrantii din Mexic. Liderul de la Casa Alba a decis sa introduca taxe de cinci procente pentru toate produsele mexicane, pana cand autoritatile de la Ciudad de Mexico vor intreprinde masuri eficiente

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti numirea unei foste ambasadoare si femeie de afaceri din Arizona, Barbara Barrett, la conducerea US Air Force, relateaza AFP. Daca aceasta candidatura va fi confirmata de Congres, Barbara Barrett, 68 de ani ii va urma unei alte femei,…