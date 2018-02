Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump l-a numit vineri pe Harry Harris, unul dintre cei mai inalti responsabili militari americani, ambasador al Statelor Unite in Australia, transmite AFP. Casa Alba a evidentiat, intr-un comunicat, numeroasele decoratii acordate ofiterului, experienta, dar si expertiza sa geopolitica…

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa etaleze puterea militara americana si care sa-i sublinieze astfel rolul de comandant suprem, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, si premierul nipon Shinzo Abe au discutat, vineri, despre extinderea sistemului de aparare antiracheta din Japonia, a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Michelle Obama a spus ca darul…

- Astazi, in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres, se va difuza primul interviu cu Michelle Obama de dupa plecarea de la Casa Alba. In cadrul acestui interviu, fosta Prima Doamna a Americii vorbește despre cum s-au derulat lucrurile atunci cand a fost nevoita sa predea ștafeta Melaniei Trump, dar și ce…

- Premierul Vasilica Viorica Dancila l-a numit pe Constantin Robu in functia de secretar de stat, sef al Corpului de control al prim-ministrului. Potrivit HotNews.ro, acesta este ofiter, activand in cadrul corpului de control al Ministerului de Interne. Constantin Robu este ...

- O declaratie a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, potrivit caruia calotele glaciare ''stabilesc recorduri'', i-a uimit pe oamenii de stiinta luni, in contextul in care mare parte din cantitatea de gheata de pe mapamond se topeste din cauza incalzirii globale, informeaza Reuters.…

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului. Presedintele SUA,…

- Seful diplomatiei turce a cerut sambata Statelor Unite sa isi retraga "imediat" fortele militare desfasurate la Manbij, oras din nordul Siriei controlat de o militie kurda impotriva careia Ankara a lansat o ofensiva, scrie AFP.

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- Presedintele Donald Trump va propune Congresului o cale de a accede la cetatenia americana pentru 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, a indicat joi Casa Alba.Donald Trump va cere totodata Congresului o finantare de 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. In cursul unei discutii…

- In urma cu 20 de ani, Monica Lewinsky a devenit cunoscuta odata cu declanșarea celui mai mare scandal de la Casa Alba din istoria Americii. Scandalul care a facut inconjurul lumii a izbucnit in ianuarie 1998, cind stirile despre aventura tinerei stagiare cu presedintele de atunci al Statelor Unite,…

- Seful cabinetului de la Casa Alba, generalul John Kelly, sustine ca Donald Trump nu a fost complet informat cand a promis construirea zidului la granita cu Mexicul si ca tara vecina nu va plati pentru acesta.

- Ideea ca Oprah Winfrey ar putea sa candideze la presedintia Statelor Unite s-a raspandit rapid dupa gala Globurilor de Aur. Dar oare doresc americanii ca vedeta de televiziune sa le fie presedinte? Desi majoritatea o apreciaza si cred ca ar putea sa-l invinga pe Donald Trump, ei nu doresc sa o vada…

- Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA sunt deschise convorbirilor cu Coreea de Nord 'la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare', potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters.Presedintia sud-coreeana a difuzat…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment. "Cinstit, eu nu am o problema cu acest…

- Casa Alba a cerut miercuri "eliberarea imediata" a manifestantilor iranieni intemnitati in cursul recentei miscari de protest si a tuturor "prizonierilor politici", transmite AFP. "Administratia Trump este profund ingrijorata" de informatiile potrivit carora regimul de la Teheran a inchis…

- Semne bune anul are? Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA este deschisa convorbirilor cu Coreea de Nord „la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare”, potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters.

- Donald Trump a incercat sa fredoneze Imnul National, dar s-a balbait la un moment dat, presedintele uitand versurile imnului. Presa si retelele de socializare au reactionat imediat, comentand aceasta intamplare si punandu-si intrebari despre starea psihica a presedintelui. In scurt…

- Procurorul special al SUA Robert Mueller a informat Casa Alba ca intenționeaza sa-l audieze pe președintele Donald Trump ca parte din investigarea posibilelor legaturi dintre Rusia și echipa de campanie electorala a lui Trump. Citând „persoane familiarizate cu ancheta”,…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- Marea Britanie a initiat discutii informale in vederea eventualei aderari, dupa iesirea din Uniunea Europeana, la Tratatul de Parteneriat Trans-Pacific (TPP), desi natiunea nu este situata in aceasta regiune, informeaza cotidianul Financial Times. Propunerea apartine Departamentului britanic…

- Presedintele Donald Trump a facut multe schimbari in privinta design-ului a ceea ce este cunoscut drept „challenge coin”, printre care si inlocuirea motto-ului Statelor Unite, „E Pluribus Unum”, cu sloganul „Make America Great Again”, potrivit Business Insider. Fraza in laina, care apare…

- Prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a cerut ca o magnolie de la 1800 din curtea Casei Albe sa fie taiata din cauza ca este prea deteriorata si reprezinta un pericol pentru vizitatori, scrie The Independent.Copacul Jackson Magnolia se afla in partea de vest a cladirii si risca sa…

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei canadiene, Adam Austin, a afirmat ca Ottawa este dezamagita de hotararea liderului de la Casa Alba si ca acesta este motivul pentru care Canada s-a abtinut atunci cand Adunarea Generala a ONU a supus la vot o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters. Donald Trump a fost invitat in Marea Britanie de premierul britanic Theresa May,…

- Primul sau an la Casa Alba nu l-a schimbat pe Donald Trump, insa el a transformat reguli si comportamente asociate presedintiei cu fiecare postare pe Twitter si fidel filosofiei sale, "America pe primul loc", filosofie care nu a produs succese importante, dar a provocat in schimb numeroase polemici.…

- China si Rusia lucreaza in detrimentul intereselor Statelor Unite, afirma Casa Alba, intr-un document care defineste "Strategia de securitate nationala" si ale carei mari linii urmeaza sa fie prezentate de Donald Trump luni, scrie AFP.

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica in cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite agentia…

- Prințul Harry l-a intervievat pe fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, in cadrul unei emisiuni radio ce va fi difuzata de postul BBC. Prințul Harry a realizat o emisiune radio speciala pentru BBC 4 care va fi difuzata in data de 27 decembrie. Invitatul surpriza al ediției este nimeni altul…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Dupa instalarea sa la Casa Alba ca presedinte al Statelor Unite, Donald Trump a venit cu ideea ca imobilele din SUA folosite de ambasada Rusiei pentru personalul ei sa fie scoase la vanzare. Potrivit serviciilor...

- Acestea doresc inființarea unei comisii de ancheta bicamerale, alcatuita din deputați și senatori, pentru "a se ajunge la adevar", a explicat in fața Camerei Deputaților Luis Tagliapietra, tatal locotenent-comandorului Alejandro Damian Tagliapietra, unul dintre marinarii submersibilului.Tagliapietra-tatal,…

- Uniunea Europeana si Japonia au finalizat acordul comercial pe care il negociaza din 2013, chiar inainte de reuniunea la nivel inalt a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), pentru a trimite un "semnal clar" comunitatii internationale, in special presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP.…

- 'Finalizarea negocierilor demonstreaza vointa politica puternica a Japoniei si a UE de a continua sa inalte drapelul liberului schimb', a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si premierul japonez Shinzo Abe intr-un comunicat comun. 'Uniunea Europeana si Japonia s-au…

- Primul Craciun la Casa Alba in calitate de Prima Doamna este unul de poveste pentru Melania Trump. Dupa ce a primit bradul de Craciun și a decorat totul ca la carte, soția lui Donald Trump și-a respectat și prima sa indatorire cu ocazia sarbatorilor de iarna, mai precis a aprins luminile in bradul impodobil…

- Frumusețe, lux, stralucire. Aceasta a fost viziunea noii Prime Doamne pentru Craciunul din acest an de la Casa Alba. Inca de zilele trecute, Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, a anceput sa decoreze Casa Alba pentru venirea lui Moș Craciun.

- Șeful diplomației de la Phenian este de parere ca șeful statului american și Casa Alba doresc izbucnirea unui razboi nuclear. El spune astfel ca SUA ”cerșesc” un conflict nuclear.Ministrul de Externe al Coreei de Nord a declarat ca Donald Trump impreuna cu administrația sa “cerșesc un razboi…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, HR McMaster, a declarat sâmbata ca potentialul unui razboi cu Coreea de Nord creste cu fiecare zi. În opinia sa, Coreea de Nord reprezinta "cea mai mare amenintare imediata la adresa Statelor Unite". "Creste…

- Casa Alba a elaborat un plan prin care sa-l inlocuiasca pe secretarul de Stat Rex Tillerson cu Mike Pompeo, directorul Agentiei Centale americane de Informatii (CIA). Ar urma sa se intample in cateva saptamani, a declarat joi un oficial de rang inalt din cadrul administratiei Trump, citat de Reuters…

- Presedintele Donald Trump cere boicotarea CNN, continuand "razboiul" cu reteaua de televiziune, in timp ce administratia sa lupta impotriva incercarii AT&T Inc. de a cumpara compania care detine entitatea media, Time Warner Inc., relateaza News.ro.Trump a criticat propunerea de…

- Militanții Statului Islamic ar fi cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, in varsta de 11 ani. Un susținator al gruparii teroriste ar fi trimis pe aplicația Telegram un mesaj in care cere uciderea lui Barron Trump, in varsta de 11 ani, relateaza AOL.com. Un militant al Statului Islamic…