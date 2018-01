SUA: Trump îşi dizolvă comisia privind frauda electorală din 2016 Donald Trump a dizolvat miercuri o comisie a carei infiintare a solicitat-o pentru anchetarea presupuselor fraude electorale de la ultimele alegeri prezidentiale americane, relateaza AFP.



Initiativa presedintelui american a declansat un val de opozitie din partea a numeroase state care au refuzat sa furnizeze informatiile cerute de comisie pentru a intreprinde verificarile dorite.



In pofida desfiintarii acestei comisii, liderul administratiei de la Washington pare convins in continuare, spre deosebire de majoritatea expertilor, ca intre trei si cinci milioane de persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

