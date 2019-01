SUA: Trump înfrânt în Senat, nicio soluţie imediată pentru "shutdown" Planul lui Donald Trump pentru a iesi din "shutdown"-ul cel mai lung din istoria americana nu a depasit joi obstacolul Senatului SUA, democratii ramanand ferm opusi adoptarii unui buget pentru construirea unui zid la frontiera cu Mexicul, relateaza AFP. In cea de-a 34-a zi a impasului bugetar, nu a aparut nicio solutie pentru a iesi din blocajul care afecteaza un sfert din administratiile federale americane, 800.000 de functionari si numerosi subcontractori. Republicanii si democratii au ramas fermi pe pozitiile lor. "Nu vom ceda!" in privinta zidului, a scris din nou pe Twitter Donald Trump inainte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

