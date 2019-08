Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a declarat miercuri ca aceia care-l acuza ca alimenteaza ura rasiala in SUA, in contextul celor doua atacuri armate din weekend, fac acest lucru cu obiective politice, el sustinand totodata ca retorica sa uneste oamenii si reafirmandu-si opozitia fata de imigratia ilegala,…

- "Cat de departe este afirmatia lui Trump privind o invazie (a imigrantilor) de cea a atacatorului din El Paso, care a spus ca gestul sau este un raspuns la invazia hispanica din Texas? Nu este deloc departe", subliniaza Biden intr-un discurs sustinut in Iowa, al carui text a fost consultat in avans…

- Fostul presedinte american Barack Obama a facut apel luni la respingerea retoricilor susceptibile sa încurajeze atacuri armate precum cele care au provocat în acest weekend moartea a 31 de persoane în Texas si Ohio, relateaza AFP si Reuters. "Trebuie sa respingem cu fermitate…

- "Trebuie sa oprim idealizarea violentei in societatea noastra", a spus Trump intr-o interventie pe tema celor doua atacuri armate comise la El Paso (20 de morti si cel putin 26 de raniti) si Dayton (noua morti si cel putin 27 de raniti) de catre barbati albi inarmati si care au deschis focul la intamplare.…

- Presedintele Donald Trump a afirmat ca „ura nu are loc” in SUA, dupa ce 29 de persoane au fost omorate in doua atacuri armate care au avut loc in weekend, starnind acuzatii ca el poarta responsabilitatea...

- Un tanar de 21 de ani a deschis focul sambata in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica, ucigand 20 de persoane si ranind alte 26 inainte de a fi arestat. O parte din raniti se afla in stare critica. Conform politiei americane, ucigasul a lasat…

- Cel putin noua persoane au murit in urma unui atac armat care a avut loc in Dayton - Ohio, acesta fiind al doilea astfel de incident in mai putin de 24 de ore, dupa cel din El Paso - Texas, soldat cu 20 de morti, anunta CNN.

- Presedintele american Donald Trump l-a gratiat miercuri pe fostul magnat al presei Conrad Black, care fusese condamnat in 2007 in SUA pentru frauda si obstructionarea justitiei la o pedeapsa de sase ani si jumatate de inchisoare, din care a executat trei ani si jumatate, a anuntat Casa Alba, transmit…