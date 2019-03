Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Centrale a SUA (Federal Reserve-Fed), Jerome Powell, care a fost la sfarsitul lui decembrie tinte criticilor deosebit de intense ale presedintelui american, a afirmat duminica seara ca Donald Trump nu il poate demite, relateaza AFP. In cursul emisiunii de informatii…

- Presedintele american Donald Trump planuieste sa vina cu o noua propunere pentru democrati in discursul sau de sambata, intr-un efort de a pune capat perioadei de inchidere partiala a guvernului, conform unui oficial important al administratiei sale, scrie CNN.Trump a anuntat vineri pe Twitter:…

- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri discutiile cu liderii Congresului privind finantarea unui zid de frontiera cu Mexic si a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp", relateaza Reuters. Eficacitatea…

- Donald Trump a declarat marti ca este nerabdator sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, care, cu o zi inainte afirmase ca este dispus sa aiba o intrevedere cu presedintele american in orice moment, relateaza AFP. "Si eu sunt nerabdator sa ma intalnesc cu presedintele Kim care…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a recomandat o seama de carti anul acesta pe retelele de socializare online, in ciuda faptului ca sustine ca "nu are timp sa citeasca", iar toate au un lucru in comun, respectiv vorbesc despre el, potrivit The Guardian.Donald Trump a recomandat mai multe carti…

- Donald Trump a semnat ordinul de retragere a trupelor americane din Siria. Presedintele vrea ca retragerea sa fie ”lenta si extrem de cordonata” impreuna cu Turcia. Trump a declarat, miercuri, ca lupta impotriva ISIS a fost ”caștigata” și este timpul ca soldații americani trimiși in Siria sa se intoarca…

- Postarea survine la cateva ore dupa primul semn concret al armistitiului in razboiul comercial dintre Beijing si Washington: anuntul facut de China ca va suspenda timp de trei luni, de la 1 ianuarie, suprataxele vamale impuse masinilor si pieselor auto importate din SUA. 'China a anuntat ca cresterea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca va ocoli Congresul si va recurge la armata pentru construirea zidului la granita cu Mexic, daca democratii se vor opune finantarii cerute, transmite Reuters. Intr-o serie de postari matinale pe Twitter, cu cateva ore inaintea intalnirii programate…