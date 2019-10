SUA: Trump evocă "un mare succes" la frontiera dintre Turcia şi Siria "Mare succes la frontiera dintre Turcia si Siria. Zona de securitate a fost creata!", a transmis pe Twitter presedintele american, scrie Agerpres. Trump a mai explicat ca "acordul de incetare a focului a fost respectat si luptele au luat sfarsit", iar "kurzii sunt in siguranta si au lucrat foarte bine cu noi", adaugand ca si "prizonierii Statului Islamic capturati se afla siguranta". "Anuntul" lui Trump vine in contextul in care Turcia a facut cunoscut marti seara ca nu va relua ofensiva militara impotriva fortelor kurde din nordul Siriei, intrucat acestea s-au retras din zonele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

