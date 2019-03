Stiri pe aceeasi tema

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, a fost condamnat miercuri la 43 de luni de inchisoare suplimentare pentru doua acuzatii de conspiratie, la care a pledat vinovat in septembrie anul trecut, transmit Reuters si dpa.Manafort primise joi o pedeapsa de 47 de…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, a fost condamnat joi la 47 de luni de inchisoare, aproape 4 ani, pentru infractiuni financiare scoase la lumina de ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile din 2016, transmit…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, îsi va afla sentinta pe 13 martie pentru tentativa de manipulare a martorilor și de conspirație împotriva Statelor Unite, potrivit unui document depus luni în instanta, relateaza Reuters, citat de Mediafax.…