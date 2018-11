Presedintele american Donald Trump a acuzat existenta unor 'judecatori pro-Obama' si s-a implicat astfel intr-o polemica putin obisnuita in SUA cu presedintele Curtii Supreme, John Roberts, care isi permisese anterior sa-l puna la punct pentru atacuri impotriva magistratilor, transmite AFP. ''Sunt dezolat, dle presedinte John Roberts, dar exista efectiv 'judecatori pro-Obama''', a scris Trump pe Twitter, acuzandu-i pe acestia ca iau decizii 'socante' care ii blocheaza politica de fermitate impotriva imigratiei. Sorry Chief Justice John Roberts, but you do…