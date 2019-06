Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a numit-o pe actrita si cantareata Bette Midler o 'psihopata terminata' intr-o disputa privind un citat inventat, atribuit liderului de la Casa Alba, relateaza miercuri Press Association.Bette Midler, cunoscuta pentru hiturile 'The Rose' si 'Wind Beneath…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca a fost informat de Moscova despre retragerea majoritatii personalului rus desfasurat in Venezuela pentru a sustine regimul lui Nicolas Maduro, relateaza AFP si Reuters. "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris…

- NASA va trimite pentru prima oara o femeie pe Luna in 2024, in cadrul proiectului "Artemis", in reluarea misiunilor cu echipaj spre satelitul natural al Pamantului. Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a declarat, marti, intr-un eveniment difuzat pe internet, ca i-ar placea ca fiica sa, in varsta…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, luni, ca-l va decora pe jucatorul de golf Tiger Woods, castigator al celui de-al 15-lea titlu de Grand Slam, cu cea mai inalta distinctie civila a SUA."Am discutat cu Tiger Woods si l-am felicitat pentru victoria de la Masters. Ca urmare a succesului…

- Presedintele american Donald Trump a evocat din nou, sambata, ideea unui al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, salutand relatia "excelenta" dintre ei, la sase saptamani dupa esecul intrevederii lor de la Hanoi, informeaza AFP. Aceasta serie de postari pe Twitter intervine…

- Donald Trump a anulat cateva sanctiuni impuse de administratia sa cu o zi inainte Coreei de Nord. Presedintele american a anuntat pe Twitter ca anuleaza hotararile impuse de Departamentul Trezoreriei, fara alte amanunte. Se crede ca s-a referit la sanctiunile care vizeaza de fapt doua companii chineze…