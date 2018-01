Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Procurorul special al SUA Robert Mueller a informat Casa Alba ca intenționeaza sa-l audieze pe președintele Donald Trump ca parte din investigarea posibilelor legaturi dintre Rusia și echipa de campanie electorala a lui Trump. Citând „persoane familiarizate cu ancheta”,…

- Donald Trump va fi chemat sa dea explicații in fața procurorului special Robert Mueller, cel care conduce ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA. Trump are putea doar sa trimita raspunsurile la intrebarile adresate de anchetatori. Președintele Donald Trump va trebui sa…

- Casa Alba a refuzat sa comenteze informatiile potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi interogat de procurorul special, Robert Mueller, in cadrul anchetei vizand eventuala complicitate intre echipa ...

- 'Casa Alba nu face niciun comentariu cu privire la (eventuale) schimburi' cu echipa procurorului special "din respect" pentru acesta din urma, a declarat avocatul Casei Albe, Ty Cobb. Mueller, fostul sef al FBI din 2001 pana in 2013, a pus sub acuzare recent mai multi apropiati ai lui Donald…

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller. Manafort il acuza pe Mueller ca si-a depasit mandatul anchetand acuzatii care nu au legatura cu un presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie Radio…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller, pe care il acuza ca si-a depasit mandatul anchetand in legatura cu acuzatii care nu au legatura cu anchetarea unui presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie…

- Donald Trump l-a acuzat pe fostul sau consilier Steve Bannon ca si-a "pierdut mintile", intr-o usturatoare declaratie care marcheaza o ruptura de cel care a fost unul dintre strategii victoriei sale spectaculoase din 2016. Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, l-a dat, miercuri, in judecata pe procurorul special Robert Mueller, cel care conduce investigatia privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, pe motiv ca procurorii nu au respectat legea pe durata anchetei, relateaza CNN.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu intentioneaza sa-l demita pe Robert Mueller, procurorul special care coordoneaza investigatiile privind ingerintele Rusiei in campania electorala din 2016 si presupuse contacte intre apropiati ai liderului de la Casa Alba si oficiali rusi.

- Doi oficiali FBI care au fost alesi sa faca parte din investigatia consiliului special in ceea ce priveste campania lui Donald Trump l-au numit pe acesta "un idiot” si "o persoana dezgustatoare”, intr-o serie de mesaje de anul trecut, informeaza The Guardian, citat de news.ro.Unul dintre oficiali…

- Rusia a declarat joi ca este 'foarte ingrijorata' in urma deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și a cerut tuturor parților implicate in conflictul israeliano-palestinian sa dea dovada de 'reținere' și sa apeleze la dialog, relateaza…

- Procurorul special Robert Mueller care conduce ancheta privind presupusa implicare rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016, a cerut bancii germane, Deutsche Bank, date despre conturile detinute de presedintele american Donald Trump si familia acestuia.

- Zile dificile pentru presedintele american. Avocatul lui Donald Trump i-a sarit astazi in ajutor. Sustine ca el si nu presedintele ar fi postat un mesaj incriminator pe contul de twitter al liderului de la Casa Alba. Este vorba de mesajul in care Donald Trump lasa sa se inteleaga faptul ca ar fi stiut…

- I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017 Intr-o audiere in Senat la inceputul lunii iunie, fostul director al FBI, James Comey, a afirmat ca Donald Trump i-a cerut personal…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Trump a facut aceste comentarii reporterilor, pe cand parasea Casa Alba. "Nicio complicitate", a raspuns Trump jurnaliștilor care l-au intrebat in legatura cu decizia fostului sau consilier de a pleda vinovat și de a coopera cu justiția. Ca parte a ințelegerii de vineri cu procuratura,…

- UPDATE Aceasta este prima recunoastere a vinovatiei din partea unuia dintre cei patru consilieri ai presedintelui Donald Trump acuzati pana acum in cadrul anchetei procurorului special Robert Mueller. Flynn coopereaza cu Guvernul in ancheta lui Mueller, a anuntat vineri un judecator federal. Flynn este…

- Mai mult decat atat, acesta a afirmat ca Michel Flynn a lucrat la Casa Alba aproximativ 25 de zile fiind, de fapt, un "fost oficial din adminsitratia Obama". Ancheta in cazul presupusei ingerințe ruse a fost impulsionata vineri prin inculparea lui Michael Flynn - fostul consilier pentru securitatea…

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- SURSA VIDEO: Youtube Liderul de la Casa Alba a avut "doua sau trei" conversatii succinte cu Putin in cursul summitului organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), in orasul vietnamez Da Nang, le-a spus Trump reporterilor in avionul prezidential Air Force One, in timpul…

- La Beijing, delegatia americana care l-a insotit pe Trump, a incheiat cu pateneri chinezi acorduri a caror valoare depeste 250 de miliarde de dolari. O cifra cu adevarat impresionanta! Nici chiar partea chineza nu s-a asteptat la un asemenea succes! Nu intamplator un oficiail chinez a exclamat: "Este…

- Presedintele Vladimir Putin a lansat acuzatii la adresa Statelor Unite, afirmand ca Washington ar intentiona sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul american din 2016.Cand liderul de la Kremlin iese la rampa si face…

- Seghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca presedintele american Donald Trump este impiedicat de oponentii sai sa-si exercite functia, in mod particular in ceea ce priveste cooperarea in domeniul securitatii cibernetice cu Moscova, informeaza site-ul agentiei de presa Tass. …

- Președintele american Donald Trump a apreciat marți, cand s-au implinit 100 de ani de la Revoluția bolșevica din Octombrie in Rusia, ca data de 7 noiembrie ar trebui sa fie declarata Ziua victimelor comunismului, relateaza France Presse. Într-un comunicat publicat de Casa Alba la Washington,…

- A inceput de duminica turneul est-asiatic al lui Donald Trump. Presa a insistat asupra intalnirii cu Vladimir Putin, din marja summitului APEC din Vietnam, in timp ce Moscova anunța, prin purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca dorește o discuție comprehensiva, larga și cuprinzatoare,…

- Procurorul special Robert Mueller a adunat suficiente probe pentru a-i inculpa pe Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, care a lucrat cu el in timpul campaniei, potrivit mai multor surse care sunt la curent cu…

- Procurorul special Robert Mueller a respins eforturile lui Paul Manafort de a evita arestul la domiciliu, argumentand ca este necesar ca fostul director de campanie al presedintelui Donald Trump sa ofere detalii suplimentare financiate despre acuzatiile din spatele cautiunii de 12 milioane de dolari…

- La un an de cand a fost ales presedinte al SUA, doua treimi dintre americani considera ca Donald Trump a facut "putin sau nimic", potrivit unui sondaj publicat duminica, in conditiile in care ancheta cu privire la posibila ingerinta rusa in alegerile americane de anul trecut se accelereaza la Washington…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-i pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate naționala al președintelui american Donald Trump, și pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- La un an de la accederea sa la Casa Alba, doua treimi dintre americani considera ca Donald Trump a facut "putin sau nimic", potrivit unui sondaj publicat duminica, in conditiile in care ancheta cu privire la posibila ingerinta rusa in alegerile americane de anul trecut se accelereaza la Washington cu…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate naționala al președintelui american Donald Trump, și pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Intrebat in emisiunea "Full Measure" difuzata duminica despre disponibilitatea sa de a-l intalni pe "dictator", Trump s-a declarat "gata sa intalneasca pe toata lumea". "Nu cred ca este vorba despre forța sau slabiciune, a te așeza la masa cu oamenii nu este o alegere proasta", a apreciat…

- Dezvaluirile legate de George Papadopoulos, fost consilier pe probleme de politica externa in echipa de campanie a lui Donald Trump, aparute in presa in ultimele zile, nu socheaza doar SUA, ci si Marea Britanie. Ele scot la iveala inclusiv legaturile dintre Rusia si Marea Britanie si cum Kremlinul trage…

- Un consilier de politica externa în campania prezidentiala a lui Donald Trump s-a întâlnit cu oficiali ai guvernului rus anul trecut, a relatat vineri New York Times, citând marturia depusa de acest fost consilier în aceasta saptamâna în fata unei comisii…

- Dezvaluiri explozive la Casa Alba! Un fost consilier al echipei de campanie a lui Donald Trump a recunoscut, in fata parlamentarilor americani, ca s-a intalnit cu oficiali rusi in iulie 2016, informeaza New York Times. Carter Page a negat in repetate randuri ca s-a intalnit cu membri ai Guvernului rus…

- Dezvaluiri explozive la Casa Alba! Un fost consilier al echipei de campanie a lui Donald Trump a recunoscut, in fata parlamentarilor americani, ca s-a intalnit cu oficiali rusi in iulie 2016, informeaza New York Times. Carter Page a negat in repetate randuri ca s-a intalnit cu membri ai Guvernului rus…

- In numeroase interviuri in ultimele luni, consilierul, Carter Page, fie a negat intalniri cu oficiali ai guvernului rus in timpul unei calatorii la Moscova in iulie 2016, fie a spus ca s-a intalnit "mai mult cu oameni de știința", potrivit ziarului. Page a trimis un e-mail cel puțin…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri intr-o conferința de presa la Moscova ca o astfel de intalnire ar putea avea loc.In prezent, parțile incearca sa se puna de acord in privința unei astfel de intalniri la summitul APEC din 10-11 noiembrie in Vietnam, a…

- Serghei Lavrov, seful diplomatiei ruse, spune ca nu exista nici macar o singura proba cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale americane din 2016. Declaratia sa vine in contextul in care ancheta privind un posibil amestec accelereaza la Washington, trei persoane fiind inculpate pentru…

- Presedintele american Donald Trump nu are de gand sa-l repuna in discutie pe procurorul special Robert Mueller, care a efectuat primele inculpari in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia, a anuntat luni Casa Alba, informeaza AFP. "Presedintele a spus-o…

- Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat luni ca nu exista 'nicio ințelegere secreta' intre echipa sa de campanie din alegerile de anul trecut și Rusia, dupa ce primele persoane au fost inculpate in acest dosar, principalii vizați fiind fostul sau șef de campanie, Paul Manafort, și asociatul acestuia,…

- Inculpat pentru 12 capete de acuzare, printre care complot impotriva SUA, spalare de bani, declarații false și nedeclararea unor conturi din strainatate, Manafort s-a predat luni biroului FBI din Washington și urmeaza sa fie prezentat justiției, transmite AFP. Insa Trump susține ca faptele…

- Un fost consilier de campanie al lui Donald Trump a pledat vinovat de faptul ca a mintit agenti federali care lucreaza pentru procurorul special Robert Mueller in cadrul anchetei cu privire la o eventuala coordonare intre echipa de campanie a miliardarului republican si Rusia, relateaza The Associated…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste acuzatii, dar CNN noteaza…

- Presedintele american Donald Trump a calificat, intr-un interviu acordat Fox Business , drept "rusinoasa" posibila contributie a echipei de campanie a lui Hillary Clinton si a Comitetului National Democrat la finantarea anchetei privind legaturile echipei sale de campanie cu Rusia.

- Marile puteri mondiale au reactionat dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca nu va certifica faptul ca Iranul se conformeaza prevederilor acordului nuclear: Rusia, Marea Britanie, Germania si Franta regreta alegerea presedintelui SUA, Israel si Arabia Saudita saluta “decizia…