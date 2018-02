SUA: Trump blocheaza memoriul democratilor, desi in Congres se votase pentru publicarea documentului

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat vineri publicarea unui document democrat confidential care respinge acuzatiile de abuz de putere indreptate impotriva politiei federale (FBI) si a Departamentului de Justitie in ancheta privind afacerea rusa, invocand "ingrijorari pentru securitatea nationala",…

- Presedinele Statelor Unite, Donald Trump, a interzis, vineri, declasificarea unui memorandum autorizat de democrati, care reprezinta o replica la un document publicat de republicani privind investigatia in cazul ingerintelor Rusiei, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Acordul, anuntat de liderii republicanilor si democratilor din Senat, va majora plafonul pentru finantarea apararii si cel pentru unele cheltuieli interne. Alaturi de reducerile de taxe adoptate de Congres in decembrie, noile cheltuieli vor mari si mai mult deficitul bugetului federal.”Proiectul…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Comitetul pentru informatii al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA a votat pentru publicarea raspunsului democratilor la un document al Partidului Republican, declasificat vineri, care sustine ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul Justitiei au comis erori in ancheta cu privire…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit pe acesta sa refuze orice interviu cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei cu implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times. Jurnalistii americani subliniaza ca SUA are o luna de zile…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sâmbata ca un memoriu extrem de controversat si critic la adresa FBI care releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri în supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016,

- Nota controversata care denunta metodele FBI a fost publicata vineri de Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei americane a Reprezentantilor, la doar cateva minute dupa ce Donald Trump a anuntat ca documentul a fost declasificat, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta nota de patru pagini a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si congresmeni republicani au publicat vineri seara un memorandum controversat care contine informatii clasificate, argumentand ca documentul demonstreaza ca FBI foloseste in scop politic investigatia in cazul ingerintelor Rusiei.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a transmis miercuri o atentionare presedintelui si colegilor sai republicani din Congres, care insista pentru difuzarea documentului de patru pagini elaborat de membri republicani ai Comitetului pentru servicii secrete din Camera Reprezentantilor.'FBI…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca este dispus sa discute sub juramint cu procurorul special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. "De fapt, abia astept acest lucru. As face-o,…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza presupusele contacte ale consilierilor presedintelui Donald Trump cu Rusia, relateaza postul NBC News si cotidianul The New York Post.

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, va fi lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze lansarea, informeaza BBC News si agentia de stiri Dpa.

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, l-a dat, miercuri, in judecata pe procurorul special Robert Mueller, cel care conduce investigatia privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, pe motiv ca procurorii nu au respectat legea pe durata anchetei, relateaza CNN.

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP.Citește și: Primul greu al Guvernului, care NEAGA ca i s-a…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Oficialitati ale FBI din investigatia privind Rusia au facut comentarii dure la adresa presedintelui Donald Trump, privind un eventual amestec al Rusiei in campania prezidentiala, numindu-l pe Trump "un idiot”. Unul dintre oficiali a spus intr-un text trimis chiar in noaptea alegerilor…

- Amendarea-fulger a Codului are loc în toiul evaluarii UE privind îndeplinirea pre-condițiilor politice pentru obținerea primei tranșe a asistenței macro-financiare, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol analitic pentru Agenția IPN. Chiar daca constituie un risc…

- Președintele SUA, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finanțarea, adoptata cu o zi înainte de Congres, permițând astfel evitarea, cel puțin temporara, a unei închideri a administrațiilor federale.

- Președintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finanțarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permițand astfel evitarea, cel puțin temporara, a unei inchideri a administrațiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentanților, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- "Imi pare foarte rau pentru generalul Flynn. Foarte rau. A avut o viata puternica, iar acum imi pare foarte rau", a declarat Donald Trump luni dupa-amiaza. "Hillary Clinton i-a mintit de multe ori pe agentii FBI si nu i s-a intamplat nimic. Flynn a mintit si i-au distrus viata. Este foarte…

- Președintele american Donald Trump a explicat luni dimineața ca 'ii pare foarte rau' pentru fostul sau consilier pe probleme de securitate naționala, Michael Flynn, inculpat vineri pentru ca a mințit FBI in legatura cu convorbirile sale cu ambasadorul Rusiei

- Un responsabil de rang înalt din echipa de tranziție a președintelui american Donald Trump a scris într-un e-mail datat 29 decembrie ca Rusia „tocmai i-a facut cadou (lui Trump) alegerile din SUA”, potrivit unui articol publicat sâmbata de The New York Times și preluat…

- Fostul consilier pentru securitate naționala al lui Donald Trump, Michael Flynn, a recunoscut ca a mințit anchetatorii FBI in legatura cu intalnirile sale cu ambasadorul rus in Statele Unite

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, și-a asumat responsabilitatea pentru conținutul tweet-ului de sambata al președintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile…

- „Statul paralel” din SUA il cam deranjeaza pe alesul Trump. Așteptam replica bosumflata a Congresului și schimbarea legilor justiției. Sau nu? Impresionante sunt "lecțiile" justiției americane și intreg desfașuratorul cercetarii penale conduse de procurorul federal Robert Mueller, un respectat "om al…

- In cursul unei transmisiuni in direct vineri, Ross a afirmat ca o persoana de incredere a lui Flynn a afirmat ca fostul consilier pentru securitate naționala este gata sa depuna marturie ca Trump, cand era candidat prezidențial, i-a spus sa contacteze oficiali ruși in timpul campaniei prezidențiale.''Regretam…

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui Donald Trump, a fost inculpat pentru ca i-a mintit pe anchetatori in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegeri, a anuntat vineri justitia americana. Flynn a pledat vinovat.

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Facebook a anuntat, joi, ca va crea un program care le va spune utilizatorilor daca au intrat in contact cu informatiile propagate de agenti rusi, acuzati de ingerinte in alegerile din Statele Unite si Marea Britanie. Reteaua de socializare online a precizat ca programul vizeaza, de asemenea,…

- Doi foști șefi ai Agențiilor de Informații din SUA l-au atacat in emisie directa pe președintele american Donald Trump pentru ca acesta nu crede in „amestecul Rusiei” in alegerile din SUA.

- Ministrul american al justitiei, Jeff Sessions, urmeaza sa fie chestionat din nou marti in Congres cu privire la implicarea rusa in alegerile prezidentiale din 2016 si o posibila intelegere intre Moscova si membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump, scrie AFP.Jeff Sessions, care a facut…

- Ministrul american al justiției, Jeff Sessions, urmeaza sa fie chestionat din nou marți in Congres cu privire la implicarea rusa in alegerile prezidențiale din 2016 și o posibila ințelegere intre Moscova și membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump, scrie AFP. Jeff Sessions, care…

- Președintele american, Donald Trump, a incercat duminica sa inlature confuzia in legatura cu faptul daca accepta sau nu dezmințirile omologului sau rus, Vladimir Putin, referitoare la amestecul in alegerile prezidențiale din SUA din 2016, relateaza Reuters și AFP. În cadrul unei conferințe…