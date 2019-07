Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump va discuta cu omologul sau chinez Xi Jinping la summitul G20 de la Osaka, intalnirea celor doi fiind programata sambata la ora locala 11:30 (5:30, ora Romaniei), a anunțat purtatorul de cuvant al Casei Albe, potrivit MEDIAFAX.Intalnirea bilaterala, cu scopul…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze in weekend o vizita in Coreea de Sud, dupa summitul G20, si sa discute cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in despre negocieri in dosarul nuclear cu Phenianul, aflate in prezent in impas, a anuntat Casa Albastra, relateaza news.ro.Trump…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele chinez Xi Jinping se vor intalni, cel mai probabil, in marja summitului G20 din Japonia de la sfarsitul lunii iunie, a declarat Hogan Gidley, un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza

- Presedintele american Donald Trump a marturisit ca ii pare rau pentru prim-ministrul britanic Theresa May, care si-a anuntat vineri demisia, relateaza AFP. "Imi pare rau pentru Theresa. O apreciez enorm", a declarat Trump pe peluza Casei Albe, inainte de a pleca intr-o deplasare in Japonia. "Ea a muncit…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa devina, in mai, primul lider strain care il intalneste pe noul imparat al Japoniei Naruhito, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro citand AFP. Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar…