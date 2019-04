Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. "Nu am citit inca raportul…

- Multumit de concluziile anchetei privind Rusia care l-a indepartat de spectrul unei proceduri de destituire, presedintele american Donald Trump i-a avertizat luni cu fermitate pe cei care l-au acuzat ca vor da socoteala, relateaza AFP. Desi alte cateva fronturi judiciare raman deschise,…

- Donald Trump a recunoscut luni, intr-o intalnire in Boroul Oval cu premierul israelian Benjamin Netanyahu - care se afla in campanie electorala -, ca procurorul special Robert Mueller a actionat onorabil in ”ancheta rusa”, dar s-a plans de o ”poveste falsa” si de persoane pe care le acuza de ”tradare”,…

- Presedintele american Donald Trump a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza AFP si Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller a remis vineri raportul sau de ancheta asupra suspiciunilor de intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump in 2016, iar ministrul justitiei ar putea dezvalui in acest weekend esenta acestuia, relateaza AFP. Bill Barr, procuror general SUA,…

- Ty Cobb, fostul avocat al Casei Albe, a respins afirmatiile presedintelui american Donald Trump ca ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 ar fi o 'vanatoare de vrajitoare' si l-a elogiat pe coordonatorul acestei anchete, procurorul special Robert Mueller, pentru…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca reducerea trupelor americane din Coreea de Sud nu se afla pe agenda summitului cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care va avea loc la sfarșitul lunii februarie la Hanoi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Afirmațiile…

- Inculparea de catre procurorul special Robert Mueller a lui Roger Stone, un vechi colaborator al lui Donald Trump, in ancheta referitoare la Rusia, nu are nicio legatura cu presedintele american sau cu Casa Alba, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a lui Trump, Sarah Sanders, transmite Reuters,…