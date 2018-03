Stiri pe aceeasi tema

- Americanii vor pleca din Siria "foarte curand" acum ca jihadistii gruparii Stat Islamic (SI) sunt pe punctul de a fi complet invinsi, a declarat joi Donald Trump, citat de AFP si de Agerpres .

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca operatiunea militara americana din Siria s-ar putea incheia foarte curand, adaugand ca Washingtonul a cheltuit miliarde de dolari pe operatiunile din Orientul Mijlociu si nu a primit nimic in schimb, relateaza Politico.com.

- Imamul Marii Moschei din Pristina, Shefqet Krasniqi, a fost achitat vineri dupa ce a fost acuzat ca ii incurajase pe kosovari sa adere la grupari islamice radicale din Siria si Irak, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro. Shefqet Krasniqi a fost arestat in 2014. El a fost acuzat de incitare…

- Intr-un comunicat, Kremlinul a precizat ca Putin si Trump au convenit asupra necesitatii de a lucra impreuna pentru a tempera o posibila cursa a inarmarilor si de a coopera pentru asigurarea stabilitatii strategice, precum si in lupta impotriva terorismului international. Potrivit Kremlinului,…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a anunțat, luni, ca va continua ofensiva in nordul Siriei și la alte localitați controlate kurzi, inclusiv o zona in care se afla militari americani, scrie AFP. “Dupa ce am preluat controlul asupra orașului Afrin , am lasat in urma etapa cea mai importanta…

- Coreea de Nord va avea "un viitor mai bun" urmand "drumul corect" spre denuclearizare, au fost de parere vineri presedintele american, Donald Trump, si omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, in cursul unei discutii telefonice, potrivit unui comunicat dat publicitatii de Casa Alba, relateaza AFP.…

- Fostul secretar de stat Rex Tillerson a avertizat ca Rusia are "un comportament ingrijorator”, declaratiile fiind facute intr-un discurs tinut dupa ce a fost demis de catre presedintele american Donald Trump, scrie BBC. Tillerson nu i-a multumit lui Trump si nici nu i-a laudat politicile de…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a declarat omologului sau american Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat mai…

- Coreea de Nord a reluat productia de plutoniu pentru programul de arme nucleare la centrul de cercetare de la Yongbyon, potrivit unor imagini din satelit, au afirmat experti de la Institutul americano-coreean din Washington, relateaza marti dpa.Imaginile datate 17 si 25 februarie arata vapori…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a promis luni ca viitorul sau guvern va intra in paine rapid, pentru a face fata provocarilor care submineaza Uniunea Europeana (UE), dupa luni de paralizie politica in Germania, relateaza AFP conform News.ro . ”La aproape sase luni de la alegerile (legislative…

- Politia turca a arestat 12 persoane suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic. In raidurile antiteroriste efectuate in capitala Turciei, 12 persoane au fost arestate.Majoritatea suspectilor nu este de nationalitate turca, iar, potrivit procurorilor, indivizii se ocupau cu…

- Donald Trump ar face orice numai sa nu restricționeze accesul la arme de foc al americanilor, inclusiv sa ne lase fara jocuri video violente care au existat de cateva decenii. Americanii au o problema majora cu crimele in masa și atentatele. Cele mai multe dintre ele nici macar nu au vreo legatura cu…

- Statele Unite și Germania cer Rusiei sa inceteze participarea la bombardamentele Goutei de Est din Siria și sa convinga regimul Bashar al Assad sa opreasca operațiunile ofensive impotriva populației civile, se arata in declarația Administratiei Cancelariei germane, in urma unei conversații telefonice…

- 'De la 1 ianuarie, noi am dejucat doua proiecte de atentate, care nu erau inca in totalitate finalizate', 'in sud si in vest', a afirmat Collomb pentru presa franceza. El a explicat ca gruparea jihadista Stat Islamic incearca sa puna la cale 'atentate pe sol occidental pentru a-si face…

- "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si Siria este o rusine pentru omenire", a declarat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba. "Ceea ce au facut acest trei tari acelor oameni (...) este o rusine", a adaugat el. Cu incepere de duminica, 468 de civili, dintre care…

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a formulat joi noi acuzatii impotriva lui Paul Manafort, fost sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, informeaza DPA.Manafort si Robert Gates - un alt membru al personalului de campanie…

- Oficiali din cadrul serviciilor de securitate interna din Germania se pregatesc pentru intoarcerea in tara a unui numar tot mai mare de combatanti germani ai gruparii Stat Islamic (SI), impreuna cu sotiile si copiii lor, ca urmare a pierderilor teritoriale suferite de catre organizatia extremista…

- O companie militara privata aflata in Siria la dispozitia armatei ruse si a regimului lui Bashar al-Assad a suferit pierderi grele in urma unui atac al Coalitiei internationale impotriva Statului Islamic, o forta multinationala coordonata de Statele Unite. Cel putin 200 de mercenari rusi au fost ucisi…

- SUA nu au livrat niciodata armament greu principalei militii kurde din Siria, Unitatile de protectie a poporului (YPG), a afirmat joi, la Beirut, secretarul de stat american Rex Tillerson, transmite AFP. Militia YPG, clasificata drept grupare 'terorista' de catre Ankara, a fost un aliat al SUA in…

- Ministrul apararii american, James Mattis a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters, scrie agerpres.ro.

- Ministrul apararii american, James Mattis, a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters. Relatiile dintre SUA si Turcia, aliati in cadrul NATO, au devenit tensionate din…

- Bombardamentul de la Deir ez-Zor, la fel ca și atacul cu rachete asupra bazei aeriene Ash Shayrat din luna aprilie a anului trecut sunt dovezi ca administrația Donald Trump a trasat o ”linie roșie” care nu mai poate fi trecuta de Damasc sau Moscova, susține Daniel Goure, fost oficial al Pentagonului,…

- Administratia Vladimir Putin depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, citat de site-ul agentiei Tass. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria.…

- Tillerson efectueaza o vizita in Egipt, prima etapa a unui turneu diplomatic in Orientul Mijlociu care va mai cuprinde Kuweit, Liban, Iordania si Turcia. Intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul de externe egiptean, oficialul american a spus ca Washingtonul ramane angajat fata de…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) este viu si ingrijit intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, a anuntat luni un inalt oficial al Ministerului de Externe irakian, informeaza AFP, potrivit agerpres. „Avem informatii indubitabile si documente de la surse…

- Tari europene importante nu sunt de acord cu planurile SUA de aprovizionare cu armament a Ucrainei, iar Washingtonul incearca sa atraga in acesta initiativa o serie de state cunoscute pentru atitudinea lor rusofoba, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Europa nu este tacuta,…

- Mai multi ministri ai apararii din coalitia internationala antijihadista in Siria si Irak se reunesc marti la Roma pentru a discuta despre noua forma a actiunii lor comune si in special despre soarta luptatorilor gruparii Stat Islamic (SI) inchisi in Siria, relateaza AFP. "Lupta nu s-a incheiat", a…

- Unul dintre cei doi militanti britanici ai organizatiei teroriste Stat Islamic a incercat sa ajunga in Turcia inainte de a fi capturat de fortele kurde din Siria, a informat, vineri, un membru al Fortelor , relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Donald Trump a atins o cota de popularitate de 40% ca urmare a unei situatii economice puternice si a politicilor de reforma a taxelor, conform unui nou sondaj Quinnipiac, citat de CNN și preluat de News.ro . Dintre respondenti, 51% sunt de acord cu felul in care Trump gestioneaza situatia economica,…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…

- Calatoria lui Erodgan la Vatican este prima vizita a unui presedinte turc in ultimii 59 de ani. Aproximativ 3.500 de membri ai fortelor de ordine au fost mobilizati pentru a asigura securitatea in timpul vizitei liderului de la Ankara.Totusi, un protest organizat de o asociatie kurda din…

- Statele Unite "se tem" ca in Siria ar fi fost folosit de curand gaz sarin, a declarat vineri presei secretarul american al apararii, Jim Mattis, transmit Reuters si AFP. Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel mai mult este…

- Trecuta neobservata in Occident, relansarea Tratatului de la Lancaster House intre Londra si Paris, instaureaza o super „Ințelegere cordiala”, cu mult mai profunda decat cea de acum 114 ani, din 1904. Ea va participa la restabilirea unei lumi bipolare, provocand, in mod inevitabil, iesirea Frantei…

- Doar 22% au spus ca au avut o reactie „oarecum pozitiva”, in timp ce 29% au reactionat negativ. Deputatul independent Remus Borza, joi, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a comentat acest subiect. "CNN a facut un sondaj din care a reieșit ca 48% dintre americani au o parere…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa isi ceara scuze dupa a distribuit pe Twitter inregistrari video antimusulmane ale grupului britanic de extrema dreapta Britain First, potrivit unor extrase publicate vineri dintr-un interviu acordat pentru ITV, scrie AFP."Daca…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca operatiunile militare aeriene si terestre ale Turciei din nordul Siriei intrerup eforturile internationale duse impotriva retelelor teroriste Stat Islamic si al-Qaida, relateaza The Associated Press.

- Unul dintre liderii gruparii Al-Qaeda a facut un apel la musulmanii de pretutindeni sa se revolte și sa ucida evreii și americanii, ca raspuns la decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Autoritatile americane au interzis transportul de marfa de pe aeroportul international din Cairo spre SUA, cu exceptia valizelor pasagerilor, relateaza Reuters. Surse din cadrul conducerii aeroportului au declarat ca SUA si-au justificat decizia prin lipsa de incredere in masurile de securitate de…

- Curtea Penala Centrala din Bagdad a condamnat, duminica, la moarte o rezidenta germana de origine marocana pentru alaturare la gruparea jihadista „Stat Islamic" (SI) in Siria si in Irak,...

- Armata turca a lansat de sambata in regiunea Afrin o vasta operatiune, denumita ''Ramura de maslin'', inmultind loviturile aeriene si bombardamentele cu artileria impotriva pozitiilor Unitatilor de aparare a poporului (YPG), o militie kurda considerata "terorista" de catre Ankara.Un bilant…

- Curtea Suprema a SUA a anuntat, vineri, ca va examina cea de-a treia versiune a decretului antiimigratie al presedintelui american Donald Trump, informeaza AFP. Presedintele american a semnat, pe 25 septembrie, un al treilea nou decret care interzice in mod permanent trecerea frontierelor americane…

- Numarul de civili ucisi in Siria si Irak de coalitia antijihadista condusa de SUA s-a triplat in 2017 din cauza atacurilor lansate impotriva centrelor urbane populate aflate in mainile gruparii Stat Islamic (SI), potrivit organizatiei neguvernamentale Airwars, informeaza vineri AFP. In…

- Un rapper german devenit combatant al gruparii jihadistat Stat Islamic si care s-a casatorit cu o translatoare a FBI trimisa pentru a-l spiona, a fost ucis miercuri intr-o lovitura aeriana in Siria, scrie un site american de supraveghere a activitatilor jihadiste, citat de AFP.

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata,…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Presedintele turc a atacat verbal vineri un jurnalist francez care l-a intrebat despre presupusa livrare de arme de catre Ankara gruparii Stat Islamic (SI) in 2014, in timpul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrevederii sale, la Paris, cu omologul francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest declansata joi, pe 28 decembrie. Dupa cinci zile de protest si ample contramanifestatii ale regimului de la Teheran, spiritele…