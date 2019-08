Presedintele Donald Trump a anuntat joi lansarea unui comandament militar american al spatiului care va avea ca misiune sa asigure suprematia Statelor Unite, amenintata de China si Rusia, pe acest nou teren de razboi, relateaza AFP. "Este un moment istoric, o zi istorica in care se recunoaste ca spatiul este in centrul securitatii nationale si apararii Americii", a afirmat presedintele Statelor Unite in cursul unei ceremonii la Washington, adaugand ca "Spacecom se va asigura ca dominatia americana in spatiu sa nu fie amenintata niciodata". Pentru Donald Trump, este vorba despre a combate inamicii…