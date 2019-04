Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia SUA de a include Gardienii Revolutiei din Iran pe lista organizatiilor teroriste straine, informeaza AFP. "Multumesc prietenului meu drag, presedintelui SUA Donald Trump, pentru ca a decis sa plaseze Gardienii Revolutiei din…

- Presedintele american Donald Trump a desemnat luni Gardienii Revolutiei din Iran drept organizatie terorista, transmite Reuters. Este pentru prima data cand Statele Unite califica fortele armate ale unei tari drept grup terorist. "IRGC (trupele iraniene de elita - n. red.) sunt principalul…

- Presedintele american Donald Trump a fost criticat dur joi in Statele Unite dupa ce a declarat ca il crede pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, care i-a spus ca nu a avut niciun rol in moartea unui student american repatriat in coma dupa ce fusese incarcerat in Coreea de Nord, relateaza France Presse,…

- Presedintele american Donald Trump a fost criticat dur joi in Statele Unite dupa ce a declarat ca il crede pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, care i-a spus ca nu a avut niciun rol in moartea unui student american repatriat in coma dupa ce fusese incarcerat in Coreea de Nord, relateaza France Presse.…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un au incheiat summitul mai devreme, joi, fara a semna un acord intr-o ceremonie comuna, a informat Casa Alba, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax. Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat ca liderul suprem nord-coreean…

- Presedintele american Donald Trump a respins categoric perspectiva revenirii in Statele Unite a unei tinere care s-a alaturat Statului Islamic din Siria, relateaza AFP si Reuters. "I-am ordonat secretarului de stat Mike Pompeo - si a fost complet de acord - sa nu autorizeze intoarcerea…

- Presedintele american Donald Trump a respins categoric perspectiva revenirii in Statele Unite a unei tinere care s-a alaturat Statului Islamic din Siria, relateaza AFP si Reuters preluate de Agerpres. "I-am ordonat secretarului de stat Mike Pompeo - si a fost complet de acord - sa nu autorizeze…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat miercuri serviciile de informatii ale SUA ca sunt 'naive' si ca 'se inseala' in privinta Iranului, dupa ce a fost contrazis cu o zi inainte de sefii acestor servicii cu privire la axele majore ale politicii sale externe, informeaza AFP. 'Membrii serviciilor…