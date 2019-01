Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump intentioneaza sa emita la inceputul anului viitor un ordin executiv declarand o urgenta nationala ce ar interzice companiilor din Statele Unite sa utilizeze echipamentele de telecomunicatii fabricate de firmele chineze Huawei si ZTE, informeaza joi Reuters, citand surse…

- Trupe guvernamentale siriene sprijinite de fortele ruse au trimis intariri spre orasul Manbij in coordonare cu militia locala care il controleaza, a declarat marti un purtator de cuvant al acesteia, in contextul in care rebelii sirieni sprijiniti de Turcia au anuntat ca se pregatesc sa il atace,…

- Ministerul de Externe iranian a declarat sambata ca prezenta militara a Statelor Unite in Siria este "ilogica si o sursa de tensiune", a relatat agentia de presa iraniana IRNA, preluata de Reuters, conform de Agerpres. Presedintele Donald Trump a inceput ceea ce va fi o retragere totala…

- Marea Britanie a trimis joi trupe la aeroportul Gatwick de langa Londra, al doilea ca marime din tara, din cauza unei incercari fara precedent de blocare a traficului in apropierea Craciunului, cu ajutorul unor drone mari care au dus la anularea tuturor zborurilor, transmite Reuters.

- Marea Britanie a trimis joi trupe la aeroportul Gatwick de langa Londra, al doilea ca marime din tara, din cauza unei incercari fara precedent de blocare a traficului in apropierea Craciunului, cu ajutorul unor drone mari care au dus la anularea tuturor zborurilor, transmite Reuters, scrie news.ro.citește…

- Rusia a avertizat miercuri autoritatile din Cipru sa nu permita desfasurarea armatei americane pe teritoriul sau, declarand ca o astfel de actiune ar atrage o reactie rusa si ar conduce la "consecinte periculoase si destabilizatoare" pentru insula din Marea Mediterana, noteaza Reuters preluata de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca Mexicul ar trebui sa trimita migrantii care solicita azil in Statele Unite inapoi in tarile lor de origine, a doua zi dupa ce autoritatile americane au inchis cea mai aglomerata granita din sudul tarii si au folosit gaze lacrimogene impotriva…

- Presedintele Donald Trump nu a putut participa la comemorarea in Franta a soldatilor si marinarilor americani ucisi in timpul Primului Razboi Mondial, deoarece ploaia a facut imposibila organizarea deplasarii la ceremonie, a spus Casa Alba, transmite Reuters.