Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri presei ca si-a dat oficial acordul pentru intrarea Poloniei in Programul Visa Waiver al SUA, relateaza Reuters.Luna trecuta, Trump a anuntat ca va acorda Poloniei acces la Programul Visa Waiver al Departamentului de Stat, care le permite…

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni, la New York, un acord de cooperare in domeniul militar cu omologul sau polonez Andrzej Duda, ceea ce va conduce la cresterea numarului de trupe americane pe teritoriul statului central european, informeaza dpa, preluat de Agerpres.Este de asteptat o…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau polonez Andrzej Duda ar urma sa semneze luni un acord la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, pentru consolidarea cooperarii militare, a anuntat seful de cabinet al presedintelui Poloniei, relateaza DPA. Acordul va specifica locurile in care…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca il va numi pe negociatorul sau pentru eliberarea de ostatici, Robert O'Brien, in postul strategic de consilier pentru securitate nationala de la Casa Alba, dupa demiterea lui John Bolton, relateaza AFP si Reuters. "Sunt bucuros…

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a dat o declarație la doar câteva ore de la începerea misiunilor comune turco-americane, din nordul Siriei, prin care a transmis ca Ankara și Washingtonul au avvut dispute frecvente legate de stabilirea "zonei de securitate", scrie Reuters. "Negociem…

- Statele Unite au reiterat joi apelul de reluare a negocierilor cu RPD Coreeana, dupa lansarea de catre autoritatile de la Phenian a doua rachete cu raza scurta de actiune si au solicitat de asemenea incetarea "provocarilor", informeaza AFP si Reuters paotrivit Agerpres. "Dorim schimburi diplomatice…

- Statele Unite au reiterat joi apelul de reluare a negocierilor cu RPD Coreeana, dupa lansarea de catre autoritatile de la Phenian a doua rachete cu raza scurta de actiune si au solicitat de asemenea incetarea "provocarilor", informeaza AFP si Reuters. "Dorim schimburi diplomatice cu Coreea de Nord",…