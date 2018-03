SUA: Trump ameninţă cu veto la legea cheltuielilor federale adoptată de Congres Presedintele american, Donald Trump, a amenintat vineri ca s-ar putea opune prin veto legii privind cheltuielile federale pentru anul bugetar 2018, adoptata in cursul noptii de Congres, seful administratiei fiind nemultumit ca aceasta nu include finantarea zidului de la frontiera cu Mexicul si nici un compromis privind situatia asa-numitilor ''Dreamers'', transmite AFP. ''Am in vedere un VETO la legea cheltuielilor din cauza faptului ca peste 800.000 de beneficiari ai DACA au fost complet abandonati de democrati (nici macar mentionati in lege) si ca ZIDUL DE FRONTIERA,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- La fel ca in declaratia sa de presa din 13 martie, ziua demiterii sale printr-un simplu mesaj prezidential pe Twitter, viitorul fost sef al diplomatiei americane nu a pronuntat niciun cuvant despre presedintele Statelor Unite in discursul sau, aplaudat indelung de angajatii Departamentului de Stat…

- Liderul republicanilor din Senatul american, Mitch McConnell, a respins marti ideea unei legi pentru a anula tarifele vamale anuntate de presedintele Donald Trump la importurile de aluminiu si otel, o decizie contestata, totusi, de aproape intreg partidul sau, relateaza AFP. "Ideea ca…

- Macovei: Legea anti-defaimare "inventata de Dragnea" va fi impotriva tuturor celor care nu se inclina in fata infractorilor Europarlamentarul Monica Macovei a declarat, marti, ca legea anti-defaimare, "inventata de Dragnea", nu va fi doar impotriva sa, ci "a tuturor celor care nu aplauda si nu…

- Casa Alba a declarat sâmbata ca președintele american Donald Trump va calatori în Peru și Columbia luna viitoare. Este vorba de prima sa vizita în America Latina. În aceeași declarație, Casa Alba afirma ca domnul Trump va participa la Summit of the Americas,…

- Cu trei zile înaintea alegerilor speciale pentru Congres, presedintele SUA, Donald Trump, a tinut un discurs în Pitssburgh pentru a-l sustine pe Rick Saccone, candidatul republican. Înainte de asta, Trump a dezvaluit sloganul pentru campania prezidentiala din 2020…

- Uniunea Europeana solicita Statelor Unite sa fie exceptata de la aplicarea taxelor vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, in caz contrar urmand sa se adreseze Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si sa aplice masuri de retorsiune in cel mult 90 de zile. Presedintele…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat joi cresterea cu 25% a taxelor pe importurile de otel si cu 10% a celor pentru importurile de aluminiu, semnand ordinele care autorizeaza introducerea acestor tarife. “Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va fabrica de otel in America si veti beneficia…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- America mai face un pas catre inarmarea profesorilor sugerata de Donald Trump, odata cu adoptarea de catre statul Florida a unei legi care restrange accesul la arme de foc pana la 21 de ani, stipuland insa posibilitatea inarmarii unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant.…

- Noile prevederi ridica varsta minima pentru achizitia de arme de foc de la 18 la 21 de ani, introduc o perioada de trei zile de "asteptare" pentru cumparatori si scot in afara legii dispozitivele care permit accelerarea tirului la armele semiautomate. Proiectul legislativ a fost adoptat de Senatul…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca partile din zidul de frontiera despre care el spune sunt dorite de California nu vor fi construite pana cand nu va fi aprobat intregul zid de la granita sudica, desi oficiali ai statului au declarat ca se opun ferm acestui plan, relateaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau mexican, Enrique Pena Nieto, au convenit marti, in cursul unei discutii telefonice, sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump…

- Democratul cel mai important din comitetul pentru servicii secrete al Camerei Reprezentantilor, Adam Schiff, a sugerat luni ca Robert Mueller ar putea aduce noi dovezi privind legaturile dintre campania lui Trump si Rusia in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, scrie The Guardian.„Este…

- Senatul Statelor Unite a votat joi impotriva a doua proiecte de reforma a imigratiei, afectand in continuare soarta asa-numitilor "Dreamers" (Visatori) care sunt temporar protejati pana la 5 martie, data limita pentru Congres de a ajunge la o solutie durabila la aceasta problema, relateaza AFP, conform…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat cel de-al doilea proiect al sau de buget, care cuprinde cresterea cheltuielilor militare si solicitari de fonduri pentru infrastructura, construirea unui zid la granita cu Mexicul si programele de tratare a dependentei de opiacee, transmite Reuters.Planul…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat luni cel de-al doilea proiect al sau de buget, care cuprinde cresterea cheltuielilor militare si solicitari de fonduri pentru infrastructura și construirea unui zid la granita cu Mexicul, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a propus luni un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019, care prevede reducerea programelor interne, cresterea cheltuielilor militare si finantarea constructiei zidului de la granita cu Mexicul, transmite Reuters, conform news.ro.Bugetele…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat luni cel de-al doilea proiect al sau de buget, care cuprinde cresterea cheltuielilor militare si solicitari de fonduri pentru infrastructura, construirea unui zid...

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri pe Twitter ca a ratificat acordul bugetar votat de Congres in cursul noptii, punand astfel capat asa-numitului 'shutdown', inchiderea partiala a administratiei federale, care a durat de data aceasta opt ore, transmite AFP. Acordul bugetar,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, luni, ca orice proiect de lege privind imigratia care nu include construirea unui zid la granita cu Mexicul "este o completa pierdere de timp", relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Nota controversata care denunta metodele FBI a fost publicata vineri de Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei americane a Reprezentantilor, la doar cateva minute dupa ce Donald Trump a anuntat ca documentul a fost declasificat, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta nota de patru pagini a…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat vineri publicarea unei controversate note, care ar oferi detalii despre o partinire din partea FBI, relateaza BBC News.Citește și: Laura Codruța Kovesi se apara, in Dosarul Microsoft: atac EXPLOZIV la procurorul Iorga Moraru Aceasta nota…

- Donald Trump a pus vineri sub semnul intrebarii integritatea celor mai inalte esaloane din Departamentul Justitiei si FBI pe care le acuza ca au "politizat" ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale in favoarea adversarilor sai democrati, comenteaza AFP. Presedintele american a aprobat…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP.Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord in…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP. Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a declasificat o nota confidentiala si controversata elaborata de un ales republican, care critica practicile FBI impotriva Partidului Republican in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2016, deschizand calea publicarii sale…

- Potrivit Casei Albe, in discursul de marti Donald Trump va pune accentul pe economia robusta si nivelul scazut al somajului inregistrate in primul sau an de presedintie, dar si asupra beneficiilor reformei fiscale adoptate la finele lui decembrie. Consilierii sai sustin ca seful statului, care a…

- Presedintele SUA Donald Trump a afirmat, in discursul despre starea Uniunii, ca nu a existat niciodata un moment mai bun pentru a incepe sa traiesti visul american. In discursul care a durat o ora si 20 de minute, el le-a cerut tuturor membrilor Congresului sa accepte concesii si a anuntat inasprirea…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizind ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters. Pe…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizand ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizând ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Presedintele american Donald Trump neaga, in doua mesaje publicate pe Twitter, ca si-ar fi schimbat viziunea cu privire la construirea zidului la granita cu Mexicul, dupa cateva ore de la declaratiile facute de seful cabinetului sau, John Kelly, informeaza HotNews.ro. ...

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, ca nu renunta la planul de a construi un zid la granita dintre SUA si Mexic, iar Mexicul va plati "direct sau indirect" pentru acest proiect, relateaza site-ul publicatiei The Independent.

- Presedintele american Donald Trump si-a sustinut joi propunerea privind construirea unui zid de-a lungul granitei sudice a SUA, subliniind ca pozitia sa in aceasta problema "nu s-a schimbat" in niciun fel si ca Mexicul va plati pentru aceasta bariera "in mod direct sau indirect", relateaza Reuters.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, neaga faptul ca si-ar fi schimbat viziunea referitoare la zidul care ar trebui sa fie construit la granita cu Mexic, scrie BBC. Afirmatia presedintelui a venit dupa ce seful...

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca actualul sistem de imigratie slabeste securitatea SUA, alimentand o dezbatere deja tensionata in aceeasi zi cand administratia sa a decis sa aduca in fata Curtii Supreme viitorul programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) de protectie…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), care permitea unui numar de circa 690.000 de tineri imigranti sa munceasca si sa studieze legal in SUA, asa-numitii 'Dreamers', este "probabil mort", informeaza duminica AFP. …

- Washington, 12 ian /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump a respins vineri planul propus de un grup de senatori republicani si democrati cu privire la situatia tinerilor intrati clandestin in SUA si beneficiari ai programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), asa-numitii 'Dreamers',…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…