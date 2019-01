Presedintele american Donald Trump a amenintat din nou miercuri ca va taia ajutorul federal destinat Californiei pentru gestionarea catastrofelor naturale, spunand ca acest stat, condus de democrati, nu administreaza corespunzator padurile, relateaza AFP.



"Miliarde de dolari sunt acordate statului California pentru incendiile de padure care, cu o buna gestionare a padurilor, nu ar fi trebuit sa se produca niciodata", a scris pe Twitter liderul de la Casa Alba.

